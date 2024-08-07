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Apple Watch в очередной раз спасли жизнь своему владельцу

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
07.08.2024
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Apple Watch в очередной раз спасли жизнь своему владельцу

Apple активно развивает функционал Apple Watch в направлении здравоохранения, что помогло спасти уже много жизней. В сети неоднократно освещались истории о том, как часы Apple своевременно выявляли симптомы заболеваний, и сегодня мы хотим поделиться ещё одним впечатляющим случаем. Недавно носимое устройство обнаружило у жителя Калифорнии аномально низкий пульс, благодаря чему мужчина получил необходимую медицинскую помощь в критической ситуации.

Питер Мур из Монтесито, Калифорния, рассказал, что его жизнь была спасена благодаря «этому маленькому гаджету» после того, как он получил предупреждение о серьёзном сердечном состоянии от своих часов. Мур в момент инцидента ехал за дочерью в аэропорт и почувствовал лёгкое головокружение. Он предположил, что кофе из Starbucks поможет ему, но Apple Watch указали на снижение его пульса до 32 ударов в минуту, что является опасно низким уровнем.

После того, как Мур сообщил о своём состоянии жене, она незамедлительно доставила его в больницу, где врач сразу же порекомендовал установку кардиостимулятора. Часы от Apple сыграли ключевую роль в своевременном обнаружении проблемы.

Кардиостимулятор был успешно имплантирован Муру, и теперь он чувствует себя замечательно. Мур, всегда увлекавшийся технологиями, признался, что теперь ценит свои Apple Watch больше, чем когда-либо. Он подчеркнул, что «ценность носимых устройств заключается не только в их повседневной полезности, но и в возможности мониторинга здоровья в реальном времени, что в его случае спасло жизнь».

Apple Watch продолжают оставаться важным инструментом для отслеживания здоровья, и Apple намерена расширять этот потенциал с каждым годом, добавляя новые функции медицинского мониторинга. Среди ожидаемых возможностей — сенсоры для измерения уровня глюкозы в крови. Также появились слухи о том, что в этом году Apple Watch могут получить значительное обновление дизайна, а также о разработке пластиковой версии часов, которая может быть ориентирована на более молодую аудиторию.

Источник — wccftech.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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