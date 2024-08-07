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Google Pixel 9 Pro сможет делать одно фото из нескольких

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
07.08.2024
2 Просмотра 0
Google Pixel 9 Pro сможет делать одно фото из нескольких

Инсайдер @MysteryLupin поделился сегодня на x.com рекламным видео нового мобильного телефона Google Pixel 9 Pro. В ролике особое внимание уделяется интересной функции Gemini AI, а также уникальной опции «Добавить меня».

В опубликованном видеоролике демонстрируется возможность Google Pixel 9 Pro: пользователь фотографирует продукты, находящиеся в холодильнике, и затем обращается к функции Gemini AI с вопросом, какое блюдо можно приготовить из доступных ингредиентов. В ответ Gemini AI предлагает рецепт бургеров из чечевицы и свёклы, а также рассказывает, как именно следует подготовить все необходимое для этого блюда.

Кроме того, в ролике показана возможность использования функции «Добавить меня», которая позволяет комбинировать объекты на разных фотографиях. Пользователь сначала снимает одну фотографию, затем меняет композицию и делает вторую. С помощью функции «Добавить меня» на второе изображение можно добавить людей с первого снимка, так что никто не останется в стороне при создании группового фото.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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