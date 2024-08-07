Google Pixel 9 Pro сможет делать одно фото из нескольких

Инсайдер @MysteryLupin поделился сегодня на x.com рекламным видео нового мобильного телефона Google Pixel 9 Pro. В ролике особое внимание уделяется интересной функции Gemini AI, а также уникальной опции «Добавить меня».

В опубликованном видеоролике демонстрируется возможность Google Pixel 9 Pro: пользователь фотографирует продукты, находящиеся в холодильнике, и затем обращается к функции Gemini AI с вопросом, какое блюдо можно приготовить из доступных ингредиентов. В ответ Gemini AI предлагает рецепт бургеров из чечевицы и свёклы, а также рассказывает, как именно следует подготовить все необходимое для этого блюда.

Кроме того, в ролике показана возможность использования функции «Добавить меня», которая позволяет комбинировать объекты на разных фотографиях. Пользователь сначала снимает одну фотографию, затем меняет композицию и делает вторую. С помощью функции «Добавить меня» на второе изображение можно добавить людей с первого снимка, так что никто не останется в стороне при создании группового фото.