Realme GT 7 Pro для мирового рынка получит меньшую батарею

Realme GT 7 Pro, представленный в Китае, — самый доступный смартфон с процессором Snapdragon 8 Elite. Скоро он выйдет на мировой рынок, а именно 26 ноября. Главная особенность GT 7 Pro – его огромный аккумулятор. Его батарея превосходит по емкости другие телефоны на Snapdragon 8 Elite, доступные на китайском рынке. Однако, глобальная версия GT 7 Pro получит аккумулятор меньшего размера, чем китайская.

Компания Realme подтвердила, что глобальная версия GT 7 Pro, которая появится на мировом рынке, будет иметь батарею емкостью 5800 мАч, в то время как китайская модель оснащена батареей на 6500 мАч. Несмотря на это, обе версии поддерживают быструю зарядку мощностью 120 Вт.

Это не единственный случай, когда глобальная версия смартфона имеет меньшую батарею, чем китайская. Аналогичная ситуация наблюдается с iQOO 13. Китайская версия имеет батарею 6150 мАч, а глобальная – 6000 мАч.

Пока нет официального объяснения от Realme или iQOO, почему глобальные версии их флагманских телефонов имеют меньшие батареи. Однако, можно предположить, что уменьшение размера батареи в глобальных версиях может быть связано с желанием снизить вес устройства. Китайский iQOO 13 весит 207-212 грамм, а китайский Realme GT 7 Pro – 223 грамма. Уменьшение емкости аккумулятора может помочь сохранить вес ниже 200 грамм.

На самом деле, существует несколько причин, которые могут объяснить разницу в емкости батарей между китайскими и глобальными версиями iQOO 13 и Realme GT 7 Pro. Это могут быть региональные предпочтения потребителей, различные нормативные требования, особенности использования смартфонов в разных странах, доступность компонентов, логистические особенности цепочки поставок и даже местные стандарты сертификации. Все эти факторы влияют на окончательный дизайн и характеристики устройства.

Источник — gizmochina