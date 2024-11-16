Продажи PS5 Pro превысили первоначальные ожидания

Запуск продаж PS5 Pro состоялся 7 ноября 2024 года. Предварительные заказы принимались с 26 сентября. И сейчас стало известно, что новая консоль пользуется высоким спросом среди геймеров в США и Японии. Показатели оказались сравнимы с PS4 Pro на момент ее запуска. Все это несмотря на опасения по поводу высокой цены. В США цена консоли составляет — $699, в Европе — €799, в России — 125-130 тысяч рублей.

Sony подтверждает, что предзаказов на PS5 Pro было больше, чем на PS4 Pro. А также, что критика цены никак на это не повлияла. В Японии продажи PS5 Pro составили 78 086 единиц за первую неделю. Это значительно выше продаж PS4 Pro (65 194 единицы). Опять же, несмотря на более высокую стоимость. Хотя данных по Европе и России пока нет, ожидания от продаж новой консоли Sony, там также позитивные. Все это свидетельствует о том, что консоль находится на пути к успеху своих предшественников.

Консоль поставляется с 2 ТБ SSD и геймпадом DualSense, а в комплекте также есть кабели и подставки. Среди улучшений PS5 Pro — более мощная графическая система, поддержка Game Boost и PSSR для повышения производительности в играх, улучшенная трассировка лучей, поддержка VRR и 8K. В консоли предустановлена игра Astro’s Playroom.

Источник — playfront