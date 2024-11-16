Huawei догоняет Samsung и Motorola на рынке складных смартфонов

В третьем квартале 2024 года Huawei уверенно вошла в тройку лидеров на мировом рынке складных смартфонов, показав долю в 13,2% по данным IDC. Это впечатляющий результат, особенно учитывая, что компания в последнее время не выпускала новых складных моделей на международный рынок.

Успех Huawei во многом обязан продажам на внутреннем, китайском рынке. Флагманская модель Mate XT привлекла большое внимание потребителей в Китае и скоро выйдет на мировой рынок, что, вероятно, позитивно скажется на глобальных продажах. Эксперты предсказывают дальнейшее укрепление позиций Huawei к первому кварталу 2025 года, но это будет зависеть от успеха новых продуктов.

Лидером рынка, тем не менее, остаётся Samsung, захватившая в третьем квартале 51% рынка. Такой успех объясняется высоким спросом на модели Galaxy Z Fold 6 и Flip 6, которые компенсировали потери доли рынка, вызванные успехом Huawei и Honor в начале года. На втором месте расположилась Lenovo, с брендом Motorola, чей успех обусловлен популярностью складных смартфонов-раскладушек. Замыкают пятерку лидеров Honor и Xiaomi (6,3% рынка).

Рынок складных смартфонов демонстрирует впечатляющий рост – ожидается увеличение на 22% в этом году, что втрое выше, чем рост рынка обычных смартфонов. Это сулит прибыльный четвертый квартал для производителей складных телефонов, а все внимание приковано к предстоящим выпускам новых моделей от Huawei и других компаний.

Вторая половина 2024 года показала, что Huawei, несмотря на трудности, сохраняет значительное влияние на рынке складных телефонов, хотя лидерство в отдельных регионах и временных отрезках переходило к Samsung.