В TikTok появился новый инструмент для создания видео

TikTok представил Symphony Creative Studio – мощный инструмент для создания видеороликов на основе искусственного интеллекта. Он должен значительно упростить и ускорить процесс производства видеоконтента, оптимизированного под особенности платформы TikTok. Symphony Creative Studio позволит даже новичкам создавать качественные видео за считанные минуты.

Сердцем платформы является искусственный интеллект, который генерирует видеопревью, сценарии, субтитры и многое другое. Инструмент учитывает актуальные тренды и лучшие практики TikTok. Автоматизация многих этапов видеопроизводства позволяет создателям сосредоточиться на креативе, стратегии и оптимизации результатов.

Функционал Symphony Creative Studio включает в себя генерацию и ремиксирование видео на основе базовой информации, создание видео с аватарами (в том числе, кастомизированными) для озвучивания сценариев, перевод и дублирование видео на разные языки и встроенный видеоредактор с функциями в стиле TikTok. Пользователи могут создавать новые сгенерированные видео каждый день.

Symphony Creative Studio — это не просто инструмент, а целая платформа, объединяющая различные AI-инструменты TikTok в едином центре, заменяя Creative Center. Кроме того, платформа предлагает интеграцию с такими медиа-библиотеками, как Billo и Getty Images, упрощая вопросы лицензирования. Вся информация о создании видео с помощью Symphony Creative Studio размещена на официальном сайте TikTok.