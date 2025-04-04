Cyberpunk 2077: Ultimate Edition выйдет на Nintendo Switch 2

Разработчик игр, студия CD Projekt официально анонсировала выход «Cyberpunk 2077: Ultimate Edition» на новой консоли Nintendo Switch 2. Это значит, что скоро можно будет окунуться в мир Найт-Сити прямо на ходу!

Согласно недавнему заявлению, опубликованному в официальном аккаунте «Cyberpunk 2077» в X (Twitter), команда разработчиков активно работает над оптимизацией игры для Nintendo Switch 2. Цель – достичь разрешения 1080p в стационарном режиме и 720p в портативном режиме, при стабильной частоте кадров 30-40 FPS. Кроме того, важно отметить, что конкретная производительность будет зависеть от выбранного режима: «производительность» или «качество изображения». Таким образом, игроки смогут сами выбирать приоритеты в зависимости от своих предпочтений.

Одним из самых интересных нововведений станет полная кроссплатформенность сохранений. «Cyberpunk 2077» официально подтвердил, что версия для Switch 2 будет полностью совместима с сохранениями из версий для других платформ. Это значит, что вы сможете продолжить свои приключения в Найт-Сити в любом месте и в любое время, не теряя прогресса!

Вместе с тем, разработчики также уделили особое внимание адаптации игры под уникальные возможности Nintendo Switch 2. Игроки смогут использовать сенсорный экран для навигации по меню и рюкзаку, а гироскопический датчик – для более точной стрельбы. Кроме того, заявлена поддержка Joy-Con 2, позволяющая использовать соматосенсорное управление в бою или даже управлять мышью с помощью правого Joy-Con 2. Эти функции обещают сделать игровой процесс более интерактивным и увлекательным.

«Cyberpunk 2077: Ultimate Edition» будет доступен в двух вариантах: физическом (на картридже объемом 64 ГБ) и цифровом (в Nintendo Switch 2 eShop). Рекомендуемая розничная цена составляет 69,99 долларов. Игроки смогут загружать дополнительные языковые пакеты через Nintendo Switch 2 eShop, что может повлиять на общий размер игры.