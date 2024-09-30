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Raspberry Pi и Sony создали модуль камеры на базе ИИ

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
30.09.2024
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Raspberry Pi и Sony создали модуль камеры на базе ИИ

Компания Raspberry Pi объявила о запуске нового продукта — камеры Raspberry Pi AI, разработанной в партнерстве с Sony. Этот модуль, который уже поступил в продажу по цене 70 долларов, оснащен функциями искусственного интеллекта для обработки визуальной информации, что делает его мощным инструментом для создания инновационных решений в области AI. Это предложение является частью стремления Raspberry предоставлять разработчикам инструменты для работы с искусственным интеллектом и расширяет их предыдущую линейку камер без AI, начиная с первой 5-мегапиксельной модели, выпущенной в 2013 году.

Эбен Аптон, генеральный директор Raspberry Pi, подчеркнул значимость AI в обработке изображений и выразил воодушевление от возможностей, которые открывает новая камера для сообщества разработчиков.

Камера Raspberry Pi AI совместима со всеми моделями одноплатных компьютеров Raspberry Pi и сочетает в себе чип микроконтроллера RP2040 от Raspberry и датчик изображения Sony IMX500, который отвечает за функции AI. Благодаря такому сочетанию нет необходимости в использовании дополнительных устройств, например, ускорителей или графических процессоров (GPU), которые обычно используются для обработки больших объемов визуальных данных.

Камера с разрешением 12,3 мегапикселя способна записывать видео со скоростью до 10 кадров в секунду при максимальном разрешении 4056 x 3040 пикселей, или до 40 кадров в секунду при разрешении 2028 x 1520 пикселей. Она также предлагает ручную настройку фокуса, угол обзора в 76 градусов и компактные размеры 25 x 24 x 11,9 мм, что делает ее по размеру почти такой же, как и Camera Module 3, выпущенный компанией в прошлом году.

Источник — theverge.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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