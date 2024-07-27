Приложение Blackmagic Camera получило новые возможности и совместимость

Месяц назад компания Blackmagic Design, известная в области цифровой фотографии, представила приложение Blackmagic Camera для Android, но первоначально его поддержка ограничивалась некоторыми моделями смартфонов от Samsung Galaxy и Google Pixel. Приложение предоставляло пользователям этих устройств профессиональные инструменты для работы с записью видео. Теперь же компания объявила о расширении совместимости приложения, которое стало также доступно и для более старых моделей смартфонов.

Об этом анонсе стало известно благодаря публикациям в социальных сетях, поскольку официальный блог компании не содержал такой информации. По последним данным, обновленная версия приложения Blackmagic Camera 1.1 теперь поддерживается на устройствах Samsung Galaxy S21 и S22, вся линейка Pixel 6, а также OnePlus 11 и OnePlus 12. Приложение также доступно для моделей Xiaomi 13 и Xiaomi 14. Скачать Blackmagic Camera можно напрямую из Google Play Store.

Приложение Blackmagic Camera обеспечивает доступ к «расширенным настройкам конфигурации», которые помогут вам точно настроить кадры, предоставляет инструменты для контроля экспозиции и поддерживает запись видео в различных разрешениях, среди прочих функций.

Единственное требование для использования приложения заключается в том, что смартфон должен быть обновлен до Android 13 или более новой версии ОС, что, как правило, не является проблемой для указанных моделей.

Обновление до версии 1.1 также включает в себя ряд новых возможностей и улучшений программного обеспечения. Среди них улучшенная общая производительность, опциональное снижение шума изображений, функция затемнения экрана во время записи, а также поддержка 3D LUTs (трёхмерных таблиц коррекции цвета). 3D LUTs представляют собой коллекцию цветовых настроек, которые можно применять к фото и видео для создания определенного стиля и коррекции цвета, улучшения теней или добавления стилистических фильтров, например, сепии. Также стоит отметить интеграцию с Blackmagic Cloud for Organizations — облачным сервисом для совместной работы над проектами и обмена файлами внутри организаций.

Источник — x.com