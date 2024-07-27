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Интернет и ПО

Приложение Blackmagic Camera получило новые возможности и совместимость

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
27.07.2024
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Приложение Blackmagic Camera получило новые возможности и совместимость

Месяц назад компания Blackmagic Design, известная в области цифровой фотографии, представила приложение Blackmagic Camera для Android, но первоначально его поддержка ограничивалась некоторыми моделями смартфонов от Samsung Galaxy и Google Pixel. Приложение предоставляло пользователям этих устройств профессиональные инструменты для работы с записью видео. Теперь же компания объявила о расширении совместимости приложения, которое стало также доступно и для более старых моделей смартфонов.

Сообщение о Blackmagic Camera for Android 1.1

Об этом анонсе стало известно благодаря публикациям в социальных сетях, поскольку официальный блог компании не содержал такой информации. По последним данным, обновленная версия приложения Blackmagic Camera 1.1 теперь поддерживается на устройствах Samsung Galaxy S21 и S22, вся линейка Pixel 6, а также OnePlus 11 и OnePlus 12. Приложение также доступно для моделей Xiaomi 13 и Xiaomi 14. Скачать Blackmagic Camera можно напрямую из Google Play Store.

Приложение Blackmagic Camera обеспечивает доступ к «расширенным настройкам конфигурации», которые помогут вам точно настроить кадры, предоставляет инструменты для контроля экспозиции и поддерживает запись видео в различных разрешениях, среди прочих функций.

Единственное требование для использования приложения заключается в том, что смартфон должен быть обновлен до Android 13 или более новой версии ОС, что, как правило, не является проблемой для указанных моделей.

Обновление до версии 1.1 также включает в себя ряд новых возможностей и улучшений программного обеспечения. Среди них улучшенная общая производительность, опциональное снижение шума изображений, функция затемнения экрана во время записи, а также поддержка 3D LUTs (трёхмерных таблиц коррекции цвета). 3D LUTs представляют собой коллекцию цветовых настроек, которые можно применять к фото и видео для создания определенного стиля и коррекции цвета, улучшения теней или добавления стилистических фильтров, например, сепии. Также стоит отметить интеграцию с Blackmagic Cloud for Organizations — облачным сервисом для совместной работы над проектами и обмена файлами внутри организаций.

Источник — x.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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