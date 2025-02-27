Раскрыта емкость аккумулятора iPhone 16e и реальное время автономной работы

Apple недавно представила новый iPhone 16e, и одной из главных фишек стала увеличенная батарея благодаря новому внутреннему дизайну. В то же время Apple, как обычно, не раскрывает точную емкость батареи, но, по словам Дейва Ли с YouTube-канала Dave2d, в новом 16e стоит аккумулятор на 3961 мАч. Это на целых 10% больше, чем у обычного iPhone 16.

Давайте взглянем на емкость аккумуляторов всей линейки iPhone 16:

iPhone 16 Pro Max: 4685 мАч

4685 мАч iPhone 16 Pro: 3582 мАч

3582 мАч iPhone 16 Plus: 4674 мАч

4674 мАч iPhone 16: 3561 мАч

3561 мАч iPhone 16e: 3961 мАч

В Apple утверждают, что 16e – самый долгоиграющий 6,1-дюймовый iPhone. Частично это заслуга нового модема C1 собственной разработки. Но как же обстоят дела с реальным временем автономной работы?

Дейв Ли провел свой тест, заставив 16e непрерывно загружать веб-сайт Reddit через Wi-Fi. Результат – 12 часов 54 минуты работы. Для сравнения, обычный iPhone 16 в этом же тесте продержался 11 часов 17 минут. Так что 16e тут явно лидирует.

Что говорят другие эксперты?

Ребята из издания Tom’s Guide провели свой тест, и результаты оказались немного другими. В среднем iPhone 16e продержался 12 часов 41 минуту. Это всего на пару минут меньше, чем у iPhone 16 (12 часов 43 минуты). Но лучшие результаты, зафиксированные в тестах, составили 12 часов 49 минут для 16e и 13 часов 19 минут для iPhone 16. Важно отметить, что тест Tom’s Guide имитирует обычный веб-серфинг через сотовую сеть.

Патрик Холланд из CNET тоже поделился своими впечатлениями об автономности нового iPhone:

«Я пользовался 16e шесть дней, и мне потребовалось заряжать его всего три раза. Я использовал 30-ваттное зарядное устройство, и он зарядился с нуля до 59% за 30 минут. Я активно использовал телефон, тестировал камеры, запускал интеллектуальные инструменты Apple и играл в графические игры. iPhone 16e определенно может проработать целый день на одной зарядке, а при умеренном использовании – и полтора дня».

В тесте CNET на потоковую передачу видео iPhone 16e с полностью заряженным аккумулятором не потерял ни одного процента заряда за час. Для сравнения, iPhone 16 и iPhone 15 в том же тесте потеряли по 3%. В общем, первые тесты показывают, что у 16e отличная автономность.

Сейчас Apple принимает предзаказы на iPhone 16e, а старт продаж намечен на пятницу.