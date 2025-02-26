Sony применит новую технологию во всех камерах Xperia 1 VII

Sony планирует значительно улучшит камеру своего следующего флагманского телефона Xperia 1 VII. Компания будет использовать свой новый сенсор Exmor T во всех трех задних камерах. Отметим, что в прошлогодняя модель Xperia 1 VI имела сенсор Exmor T только в основной камере.

Что же особенного в сенсорах Exmor T?

Exmor T – это новейший многослойный CMOS-сенсор от Sony, использующий технологию пиксельных транзисторов. По сравнению с десятилетним сенсором Exmor RS, он значительно снижает уровень шума, улучшает производительность при слабом освещении и расширяет динамический диапазон.

Ожидается, что размеры сенсоров и количество мегапикселей останутся прежними: 52 Мп (48 Мп эффективных) для основной камеры и по 12 Мп для сверхширокоугольной и телекамеры. Интеграция сенсоров Exmor T обеспечит более согласованные цвета между объективами и, безусловно, улучшит общее качество фотографий.

Sony обычно выпускает телефоны серии Xperia 1 во втором квартале года. Ожидается, что Xperia 1 VII последует этой традиции, и его выход, вероятно, состоится в мае 2025 года.

Напомним, что Xperia 1 VI оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 19,5:9 и разрешением 1080 x 2340. Он работает на Android 14 с поддержкой трех основных обновлений Android. Внутри установлен чип Snapdragon 8 Gen 3 в сочетании с памятью UFS 4.0 для более быстрой загрузки приложений и передачи файлов. Кроме того аккумулятор имеет еикость 5000 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 30 Вт и беспроводную зарядку мощностью 15 Вт.

Благодаря оснащению всех задних камер сенсорами Exmor T, Xperia 1 VII сможет значительно улучшить качество изображения. Однако обработка изображений также играет здесь важную роль. Поэтому стоит дождаться реальных тестов смартфона, чтобы увидеть, как Sony использует новую технологию. Также будет интересно посмотреть, как 1 VII будет конкурировать с другими флагманами, такими как Galaxy S25 Ultra или Vivo X200 Pro, которые в первую очередь ориентированы на вычислительную фотографию.