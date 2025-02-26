Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro перестали заряжаться

Samsung Galaxy Buds 3 Pro привлекли много внимания благодаря своему новому дизайну с «огнями лезвия» на корпусе. К сожалению, проблемы с контролем качества подпортили репутацию этих наушников. Пользователи жалуются на разные недостатки, начиная от хрупких амбушюр и заканчивая проблемами с качеством звука. Но, пожалуй, самая острая проблема на данный момент – это участившиеся сообщения о сбоях при зарядке.

Проблема с зарядкой наушников Galaxy Buds 3 Pro

Многие владельцы Galaxy Buds 3 Pro столкнулись с тем, что один из наушников не заряжается должным образом. Признаки этой проблемы включают в себя: оранжевый индикатор зарядки, уведомление на телефоне о том, что наушники не заряжаются, и, конечно же, застывший на месте процент заряда батареи одного из наушников. Вероятно, что у этой проблемы несколько причин, что говорит о серьезных недостатках в контроле качества.

Неисправность магнитного датчика

Один из пользователей предположил, что причиной проблемы может быть неисправность магнитного датчика, который определяет, находятся ли наушники в зарядном футляре. В качестве временного решения он предложил «приблизить дефектный наушник к футляру, чтобы магнит/датчик подумал, что он внутри», а затем извлечь его. После нескольких повторений этой процедуры проблема временно решалась.

Поврежденные контакты для зарядки

Другой пользователь обнаружил, что контакты для зарядки в его футляре Galaxy Buds 3 Pro выглядят поврежденными или оплавленными. Хотя наушники – это устройства с низким энергопотреблением и не должны сильно нагреваться, эта проблема вызывает опасения по поводу производственных дефектов.

Проблемы после обновления программного обеспечения

После обновления программного обеспечения, выпущенного в октябре 2024 года, также появились сообщения о проблемах с зарядкой. Некоторые пользователи отметили, что проблема возникла только после установки обновления. Это дает надежду на возможное исправление с помощью программного обеспечения, но Samsung пока не выпустила глобальное обновление. Недавнее обновление в Южной Корее (версия R530XXU0AYB3) вселяет оптимизм, но пока неизвестно, когда оно станет доступно в других странах.

Платный ремонт от Samsung

Несмотря на очевидные проблемы с производством, сервисные центры Samsung в ряде случаев обвиняли в поломке попадание воды и выставляли пользователям счета за ремонт на сумму до 180 долларов. Пострадавшие пользователи утверждают, что их наушники никогда не контактировали с водой. Если вы столкнулись с подобной проблемой, возможно, стоит обратиться в службу поддержки Samsung.

Рекомендации по устранению неполадок Galaxy Buds 3 Pro

Если у вас возникли проблемы с зарядкой Samsung Galaxy Buds 3 Pro, попробуйте выполнить следующие действия:

Убедитесь, что зарядный кабель и адаптер исправны.

Очистите контакты для зарядки на наушниках и в футляре.

Сбросьте настройки наушников до заводских.

Проверьте наличие обновлений программного обеспечения.

Если эти действия не помогли решить проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung для получения дополнительной помощи.

Источник — gizmochina