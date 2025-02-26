Рынок умных очков бьет рекорды, и все благодаря Ray-Ban Meta*

В 2024 году рынок умных очков взлетел на 210% по сравнению с прошлым годом. И все это благодаря бешеной популярности Ray-Ban Meta*. В истории было продано больше 2 миллионов этих гаджетов.

А что вообще такое «умные очки»?

Если коротко, это как обычные очки, но с мозгами. В них напичкана всякая электроника, которая добавляет полезные функции. Но важно понимать: это не очки дополненной реальности (AR). AR-очки – это отдельная тема. В нашем случае, мы говорим именно об очках без прозрачных экранов и навороченных оптических систем.

Особый вид – это умные очки с искусственным интеллектом (AI). Вот тут начинается самое интересное. Чтобы очки считались «умными» в плане AI, они должны уметь следующее:

Мощный процессор с AI: Внутри должен быть чип, который заточен под задачи AI, например, нейронный процессор (NPU). Это позволяет очкам быстро обрабатывать информацию и выполнять простые AI-функции прямо на месте, например, понимать голосовые команды. Если очки просто отправляют все данные в «облако» или на телефон, это уже не то.

Внутри должен быть чип, который заточен под задачи AI, например, нейронный процессор (NPU). Это позволяет очкам быстро обрабатывать информацию и выполнять простые AI-функции прямо на месте, например, понимать голосовые команды. Если очки просто отправляют все данные в «облако» или на телефон, это уже не то. Голосовое управление: Обязательно должны быть микрофон и динамик, чтобы вы могли нормально разговаривать с очками.

Обязательно должны быть микрофон и динамик, чтобы вы могли нормально разговаривать с очками. Компьютерное зрение: Нужна камера, чтобы очки «видели» окружающий мир и могли его анализировать с помощью AI. Например, распознавать предметы или понимать контекст.

Нужна камера, чтобы очки «видели» окружающий мир и могли его анализировать с помощью AI. Например, распознавать предметы или понимать контекст. Быстрый интернет: Само собой, нужно стабильное беспроводное соединение.

Понятно, что из-за размеров, батарейки и охлаждения, большинство AI-задач умные очки все равно будут выполнять в «облаке» или с помощью смартфона. Но вот эти базовые AI-функции «на борту» очень важны, чтобы отличать настоящие AI-очки от обычных умных гаджетов.

Так вот, Ray-Ban Meta* – это, по сути, первые настоящие AI-очки. У них есть и мощный процессор, и крутая камера, и все необходимые AI-алгоритмы. Они умеют делать фотки, снимать видео, воспроизводить музыку, и при этом используют AI для самых разных задач.

До их появления умные очки пытались улучшить в основном железо: связь, звук, батарейку. Но это не меняло суть. А вот Ray-Ban Meta* реально изменили представление об умных очках.

И что в итоге?

После их выхода рынок просто взорвался! В 2023 году продажи выросли на 156%, а в 2024 – вообще на 210%! И больше 60% этого рынка – заслуга Meta*.

После такого успеха все кинулись делать свои AI-очки. Сейчас появляется куча новых моделей, в основном от китайских компаний. Они пытаются сделать очки лучше, чем Ray-Ban Meta*: увеличить время работы от батареи, улучшить камеру, уменьшить вес.

Что дальше?

В 2025 году свои AI-очки должны выпустить крупные производители смартфонов, такие как Xiaomi, Samsung и Transsion. Ожидается, что конкуренция будет просто сумасшедшая.

Но и Meta* не собирается сдаваться. Они планируют расширять линейку умных очков и активно продвигать свой продукт. В общем, нас ждет очень интересный год! Прогнозируют, что рынок умных очков вырастет на 60% в 2025 году и будет продолжать расти примерно на 60% каждый год до 2029.

И еще один момент. Все сейчас говорят об Apple и их возможных умных очках. У них уже запатентовано кучу технологий для таких гаджетов. Если Apple решит выйти на этот рынок, Meta может очень быстро потерять свои лидирующие позиции. У Apple огромная армия фанатов, которые мечтают об умных очках в качестве аксессуара для iPhone. Так что Meta* нужно пользоваться моментом, пока есть возможность. Хотя, если честно, 2 миллиона проданных устройств на весь мир – это не так уж и много, чтобы сильно радоваться.

*Meta признана экстремисткой организацией на территории Российской Федерации.

Источник — patentlyapple