Раскрыт стильный дизайн Nubia Focus 2 5G

Nubia Focus 2 5G, новый смартфон от ZTE готовится выходу. Модель имеет кодовое название Z2462N. Он станет наследником популярного Nubia Focus 5G, представленного ранее в этом году. Хотя полные характеристики пока неизвестны, утечки данных проливают свет на некоторые особенности дизайна и функционала.

Оригинальный Nubia Focus 5G запомнился как доступный смартфон с впечатляющей 108-мегапиксельной камерой, аккумулятором на 5000 мАч и быстрой 33-ваттной зарядкой. Более продвинутая версия, Focus Pro 5G, отличалась большим 6,72-дюймовым FHD+ IPS-дисплеем (против 6,56-дюймового HD+ у базовой модели), оптической стабилизацией изображения и дополнительной 5-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой.

О дизайне Nubia Focus 2 5G известно из изображения низкого разрешения, появившегося в сертификации ЕС. На нём видны три объектива, в отличие от двух у предшественника. Вероятно, добавили сверхширокоугольный объектив.

Сертификация Wi-Fi подтверждает наличие Android 15 («Vanilla Ice Cream») и поддержку Wi-Fi 5 на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц. Подтверждена поддержка 5G связи, хотя ожидается и выпуск версии с 4G. ZTE, возможно, пропустит выпуск модели Pro в этом году, позиционируя 5G-версию как флагманское предложение. Nubia Focus 2 5G обещает быть интересным обновлением, сохраняя доступность при добавлении новых функций и улучшенного дизайна. Более подробная информация ожидается в ближайшем будущем.

Источник — shiftdelete