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Раскрыт стильный дизайн Nubia Focus 2 5G

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
21.12.2024
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Раскрыт стильный дизайн Nubia Focus 2 5G

Nubia Focus 2 5G, новый смартфон от ZTE готовится выходу. Модель имеет кодовое название Z2462N. Он станет наследником популярного Nubia Focus 5G, представленного ранее в этом году. Хотя полные характеристики пока неизвестны, утечки данных проливают свет на некоторые особенности дизайна и функционала.

Оригинальный Nubia Focus 5G запомнился как доступный смартфон с впечатляющей 108-мегапиксельной камерой, аккумулятором на 5000 мАч и быстрой 33-ваттной зарядкой. Более продвинутая версия, Focus Pro 5G, отличалась большим 6,72-дюймовым FHD+ IPS-дисплеем (против 6,56-дюймового HD+ у базовой модели), оптической стабилизацией изображения и дополнительной 5-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой.

О дизайне Nubia Focus 2 5G известно из изображения низкого разрешения, появившегося в сертификации ЕС. На нём видны три объектива, в отличие от двух у предшественника. Вероятно, добавили сверхширокоугольный объектив.

Сертификация Wi-Fi подтверждает наличие Android 15 («Vanilla Ice Cream») и поддержку Wi-Fi 5 на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц. Подтверждена поддержка 5G связи, хотя ожидается и выпуск версии с 4G. ZTE, возможно, пропустит выпуск модели Pro в этом году, позиционируя 5G-версию как флагманское предложение. Nubia Focus 2 5G обещает быть интересным обновлением, сохраняя доступность при добавлении новых функций и улучшенного дизайна. Более подробная информация ожидается в ближайшем будущем.

Источник — shiftdelete

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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