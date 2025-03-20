Раскрыт дизайн Vivo X200S: он получит плоский экран

В апреле компания Vivo готовится представить целую линейку новинок на специальном мероприятии в Китае. Ожидаются смартфоны Vivo X200 Ultra и Vivo X200S, планшет Pad 4 Pro и умные часы Watch 5.

В преддверии анонса, Han Boxiao, менеджер по продукту Vivo, поделился изображением нового смартфона, демонстрируя дизайн будущего смартфона. Давайте посмотрим, что нас ждет!

Дизайн Vivo X200S: что нового?

Опубликованное изображение подтверждает, что новый Vivo получит плоский дисплей, в отличие от изогнутого экрана X200. На фото видно, что смартфон находится на беспроводной зарядке, что является приятным бонусом, отсутствующим в предыдущей модели. Также можно заметить, что ультразвуковой сканер отпечатков пальцев расположен выше на экране.

Ожидаемые характеристики

По предварительной информации, Vivo X200S будет оснащен 6,67-дюймовым OLED LTPS дисплеем с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц. Сердцем смартфона станет новый чипсет Dimensity 9400 Plus, работающий в паре с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 1 ТБ.

Автономность обеспечит аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт.

Камеры: Zeiss снова в деле!

На задней панели Vivo X200S разместится обновленный блок тройной камеры Zeiss, оформленный в виде круга. Ожидается следующая конфигурация:

Основной сенсор: 50 Мп Sony IMX921

Ультраширокоугольный объектив: 50 Мп Samsung JN1

Перископ с 3-кратным увеличением: 50 Мп LYT-600

Дополнительные особенности:

Защита от воды и пыли по стандартам IP68/69

Металлическая рамка корпуса

Доступные цвета: Черный и Серебристый (предположительно)

Vivo X200S обещает стать интересным устройством с мощным процессором, отличной камерой и быстрой зарядкой. Ждем официальной презентации, чтобы узнать все подробности о новинке!

Источник — gizmochina