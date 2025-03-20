Раскрыт дизайн Vivo X200S: он получит плоский экран

В апреле компания Vivo готовится представить целую линейку новинок на специальном мероприятии в Китае. Ожидаются смартфоны Vivo X200 Ultra и Vivo X200S, планшет Pad 4 Pro и умные часы Watch 5.
В преддверии анонса, Han Boxiao, менеджер по продукту Vivo, поделился изображением нового смартфона, демонстрируя дизайн будущего смартфона. Давайте посмотрим, что нас ждет!
Дизайн Vivo X200S: что нового?
Опубликованное изображение подтверждает, что новый Vivo получит плоский дисплей, в отличие от изогнутого экрана X200. На фото видно, что смартфон находится на беспроводной зарядке, что является приятным бонусом, отсутствующим в предыдущей модели. Также можно заметить, что ультразвуковой сканер отпечатков пальцев расположен выше на экране.
Ожидаемые характеристики
По предварительной информации, Vivo X200S будет оснащен 6,67-дюймовым OLED LTPS дисплеем с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц. Сердцем смартфона станет новый чипсет Dimensity 9400 Plus, работающий в паре с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 1 ТБ.
Автономность обеспечит аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт.
Камеры: Zeiss снова в деле!
На задней панели Vivo X200S разместится обновленный блок тройной камеры Zeiss, оформленный в виде круга. Ожидается следующая конфигурация:
- Основной сенсор: 50 Мп Sony IMX921
- Ультраширокоугольный объектив: 50 Мп Samsung JN1
- Перископ с 3-кратным увеличением: 50 Мп LYT-600
Дополнительные особенности:
- Защита от воды и пыли по стандартам IP68/69
- Металлическая рамка корпуса
- Доступные цвета: Черный и Серебристый (предположительно)
Vivo X200S обещает стать интересным устройством с мощным процессором, отличной камерой и быстрой зарядкой. Ждем официальной презентации, чтобы узнать все подробности о новинке!
Источник — gizmochina