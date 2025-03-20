Лого сайта
Получайте реальное вознаграждение за просмотрыподелитьсярефераловкомментарии
Главная » Смартфоны и телефоны » Раскрыт дизайн Vivo X200S: он получит плоский экран
Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Раскрыт дизайн Vivo X200S: он получит плоский экран

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
20.03.2025
245 Просмотров 0
Раскрыт дизайн Vivo X200S он получит плоский экран

В апреле компания Vivo готовится представить целую линейку новинок на специальном мероприятии в Китае. Ожидаются смартфоны Vivo X200 Ultra и Vivo X200S, планшет Pad 4 Pro и умные часы Watch 5.

В преддверии анонса, Han Boxiao, менеджер по продукту Vivo, поделился изображением нового смартфона, демонстрируя дизайн будущего смартфона. Давайте посмотрим, что нас ждет!

Дизайн Vivo X200S: что нового?

Опубликованное изображение подтверждает, что новый Vivo получит плоский дисплей, в отличие от изогнутого экрана X200. На фото видно, что смартфон находится на беспроводной зарядке, что является приятным бонусом, отсутствующим в предыдущей модели. Также можно заметить, что ультразвуковой сканер отпечатков пальцев расположен выше на экране.

Ожидаемые характеристики

По предварительной информации, Vivo X200S будет оснащен 6,67-дюймовым OLED LTPS дисплеем с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц. Сердцем смартфона станет новый чипсет Dimensity 9400 Plus, работающий в паре с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 1 ТБ.

Автономность обеспечит аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт.

Камеры: Zeiss снова в деле!

На задней панели Vivo X200S разместится обновленный блок тройной камеры Zeiss, оформленный в виде круга. Ожидается следующая конфигурация:

  • Основной сенсор: 50 Мп Sony IMX921
  • Ультраширокоугольный объектив: 50 Мп Samsung JN1
  • Перископ с 3-кратным увеличением: 50 Мп LYT-600

Дополнительные особенности:

  • Защита от воды и пыли по стандартам IP68/69
  • Металлическая рамка корпуса
  • Доступные цвета: Черный и Серебристый (предположительно)

Vivo X200S обещает стать интересным устройством с мощным процессором, отличной камерой и быстрой зарядкой. Ждем официальной презентации, чтобы узнать все подробности о новинке!

Источник — gizmochina

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся
      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru
      Полезные ссылки
      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас
      Обратите внимание
      Все материалы, представленные на данном сайте, носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ. Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта


      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.