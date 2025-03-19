HyperX Cloud III S: гарнитура с 200-часовым временем работы

Бренд HyperX выпустил новую беспроводную гарнитуру Cloud III S, которая может проработать целых 200 часов без подзарядки! Это просто невероятно – больше недели непрерывного прослушивания музыки.

Cloud III S – это, по сути, улучшенная версия оригинальной беспроводной гарнитуры 2023 года, но теперь с Bluetooth. И именно благодаря Bluetooth она и выдает эти потрясающие 200 часов работы.

Если же вы предпочитаете более стабильное соединение через беспроводную связь 2,4 ГГц (например, для игр), то время работы от батареи составит около 120 часов. Как и в оригинальной модели, в комплекте идет USB-донгл для подключения к ПК, но есть и приятный бонус – гарнитуру можно подключить напрямую к некоторым новым игровым ноутбукам HP Omen без всяких донглов.

Но долгий срок службы батареи – это еще не все. HyperX Cloud III S предлагает еще одну крутую фишку – полностью настраиваемые магнитные амбушюры. Они изготавливаются на 3D-принтере по индивидуальному заказу. HyperX уже давно экспериментирует с этой технологией, и теперь пользователи смогут создавать свой уникальный дизайн и заказывать напечатанные амбушюры прямо у бренда. Правда, пока эта опция доступна не во всех странах.

Еще одна приятная деталь – съемный микрофон. Он идеально подойдет для путешествий, но даже если вы его забудете или потеряете, не беда. В гарнитуре есть встроенный всенаправленный микрофон, так что вы всегда сможете отвечать на звонки или общаться с другими геймерами.

HyperX Cloud III S обещает быть очень интересной гарнитурой. Ожидается, что она появится в продаже уже в мае, но цены пока не объявлены. Для ориентира, оригинальная Cloud III стоила 170 долларов. Новинка будет доступна в двух цветовых вариантах: полностью черном и черно-красном.