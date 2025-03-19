Лого сайта
Получайте реальное вознаграждение за просмотрыподелитьсярефераловкомментарии
Главная » Наушники и гарнитуры » HyperX Cloud III S: гарнитура с 200-часовым временем работы
Наушники и гарнитурыЭлектроника и техника

HyperX Cloud III S: гарнитура с 200-часовым временем работы

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
19.03.2025
5 Просмотров 0
HyperX Cloud III S гарнитура с 200-часовым временем работы

Бренд HyperX выпустил новую беспроводную гарнитуру Cloud III S, которая может проработать целых 200 часов без подзарядки! Это просто невероятно – больше недели непрерывного прослушивания музыки.

Cloud III S – это, по сути, улучшенная версия оригинальной беспроводной гарнитуры 2023 года, но теперь с Bluetooth. И именно благодаря Bluetooth она и выдает эти потрясающие 200 часов работы.

Если же вы предпочитаете более стабильное соединение через беспроводную связь 2,4 ГГц (например, для игр), то время работы от батареи составит около 120 часов. Как и в оригинальной модели, в комплекте идет USB-донгл для подключения к ПК, но есть и приятный бонус – гарнитуру можно подключить напрямую к некоторым новым игровым ноутбукам HP Omen без всяких донглов.

Но долгий срок службы батареи – это еще не все. HyperX Cloud III S предлагает еще одну крутую фишку – полностью настраиваемые магнитные амбушюры. Они изготавливаются на 3D-принтере по индивидуальному заказу. HyperX уже давно экспериментирует с этой технологией, и теперь пользователи смогут создавать свой уникальный дизайн и заказывать напечатанные амбушюры прямо у бренда. Правда, пока эта опция доступна не во всех странах.

Еще одна приятная деталь – съемный микрофон. Он идеально подойдет для путешествий, но даже если вы его забудете или потеряете, не беда. В гарнитуре есть встроенный всенаправленный микрофон, так что вы всегда сможете отвечать на звонки или общаться с другими геймерами.

HyperX Cloud III S обещает быть очень интересной гарнитурой. Ожидается, что она появится в продаже уже в мае, но цены пока не объявлены. Для ориентира, оригинальная Cloud III стоила 170 долларов. Новинка будет доступна в двух цветовых вариантах: полностью черном и черно-красном.

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся
      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru
      Полезные ссылки
      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас
      Обратите внимание
      Все материалы, представленные на данном сайте, носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ. Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта


      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.