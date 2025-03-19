Google представила Pixel 9a, свой среднебюджетный смартфон

Google анонсировала Pixel 9a. Это новый смартфон, который сочетает в себе многие передовые функции флагманских моделей Pixel 9 и 9 Pro, но при этом предлагает обновленный дизайн (без привычной панели камеры), более привлекательную цену и увеличенную емкость аккумулятора. Конечно, для достижения более низкой стоимости Google пошел на некоторые компромиссы.

Дата выхода и цена:

Ожидается, что Pixel 9a поступит в продажу в апреле по цене от 499 долларов. Это немного дороже, чем предыдущие модели серии «a», но все еще является отличным предложением для смартфона среднего класса, который оснащен OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, процессором, как у последних флагманов Google, и гарантией 7 лет обновлений операционной системы и безопасности.

Дисплей

Pixel 9a получил 6,3-дюймовый pOLED-дисплей с разрешением 2424 x 1080 пикселей, адаптивной частотой обновления от 60 до 120 Гц, яркостью HDR до 1800 нит и пиковой яркостью до 2700 нит. Это обеспечивает яркое и четкое изображение с плавной прокруткой и отличной видимостью даже при ярком солнечном свете.

Характеристики Pixel 9a

Производительность. Как и Pixel 9 и Pixel 9 Pro, новый телефон работает на базе процессора Google Tensor G4, который обеспечивает высокую производительность и эффективное энергопотребление.

Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ (по сравнению с 12 ГБ у Pixel 9 и 16 ГБ у Pixel 9 Pro). Этого вполне достаточно для большинства задач, включая многозадачность и игры.

Аккумулятор и зарядка. В Pixel 9a установлен аккумулятор емкостью 5100 мАч, который, по заявлению Google, обеспечивает до 30 часов автономной работы. Телефон поддерживает быструю зарядку через порт USB-C, а также беспроводную зарядку.

Это делает Pixel 9a одним из самых долгоживущих смартфонов Pixel на сегодняшний день. К тому же, это первый телефон Pixel A-серии с защитой от воды по стандарту IP68 и первое устройство Pixel, которое сразу поставляется с Android 15.

Камера. Самым большим отличием является система камер. Google обновила камеры Pixel 8a, и заявляет, что по сравнению с другими телефонами на рынке, Pixel 9a «имеет лучшую камеру до 500 долларов». Но это не та же система камер, что и в более дорогих телефонах компании.

Pixel 9a оснащен 48-мегапиксельной основной камерой с оптической и электронной стабилизацией изображения, а также 13-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой с углом обзора 120 градусов и поддержкой «Super Res Zoom». Однако, отсутствует телеобъектив и поддержка «оптического качества» 2-кратного зума, как в Pixel 9. Также нет поддержки фотосъемки «Action Pan», записи 10-битного HDR-видео или видеоэффектов Cinematic Blur.

Фронтальная камера имеет датчик изображения 13 Мп и угол обзора 96 градусов. Телефон оснащен стереодинамиками и двумя микрофонами. В то время как более дорогие телефоны серии Pixel 9 имеют 3 микрофона и поддерживают подавление шума и пространственный звук, Pixel 9a этого не делает.

Разница с более дорогими моделями

Чтобы снизить стоимость Pixel 9a на 300 долларов по сравнению с Pixel 9, Google пришлось пойти на некоторые уступки. Среди них:

pOLED-дисплей вместо OLED

Защитное стекло Corning Gorilla Glass 3 вместо Gorilla Glass Victus 2

Меньший объем оперативной памяти

Отсутствие стеклянной задней панели

Что в итоге?

В целом, Pixel 9a выглядит как отличный вариант, если вы ищете новый телефон Pixel с хорошим соотношением цены и качества. Он предлагает мощную батарею, производительный процессор, отличный дисплей и хорошую камеру. Однако, если вам нужны все самые передовые функции, возможно, стоит рассмотреть более дорогие модели Pixel 9 или Pixel 9 Pro.

Стоит также учитывать, что Pixel 9 и Pixel 9 Pro уже доступны на рынке около полугода, и их можно найти со скидками. Если бы у вас был ограниченный бюджет, и вам пришлось бы выбирать между Pixel 9a за 499 и Pixel 9 за7 99, первый, вероятно, был бы более разумным выбором. Но когда Pixel 9 можно приобрести по цене 630 долларов (на момент публикации), выбор становится не таким очевидным.