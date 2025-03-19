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Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Apple MagSafe получило обновление прошивки

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
19.03.2025
5 Просмотров 0
Apple MagSafe получило обновление прошивки

Apple только что выпустила новое обновление прошивки для зарядного устройства MagSafe. Версия обновилась с 2A143 до 2A146. Что это значит? Хотя Apple не разглашает все подробности, скорее всего, в обновлении есть исправления ошибок и общие улучшения, которые сделают ваше зарядное устройство еще лучше.

Как проверить, какая у вас версия прошивки MagSafe?

Проверить свою версию прошивки очень просто:

  1. Подключите зарядное устройство MagSafe к розетке через адаптер USB-C.
  2. Подключите свой iPhone к зарядному устройству MagSafe.
  3. На iPhone откройте приложение «Настройки».
  4. Перейдите в раздел «Основные» -> «Об этом устройстве».
  5. Прокрутите вниз, пока не увидите «Зарядное устройство MagSafe», и нажмите на него.
  6. Вуаля! Версия прошивки отображается рядом с надписью «Версия прошивки».

Не нужно ничего делать вручную. Самое приятное в том, что вам не нужно ничего делать, чтобы обновить прошивку. Зарядное устройство MagSafe делает это автоматически, когда подключено к источнику питания и заряжает ваш iPhone.

Как убедиться, что у вас последняя версия?

Просто регулярно используйте зарядное устройство с вашим iPhone и держите его подключенным к розетке. Обновления будут устанавливаться в фоновом режиме, и вы всегда будете пользоваться самыми последними улучшениями.

Почему это важно? Обновление прошивки помогает:

  • Исправить мелкие ошибки и неточности в работе зарядного устройства.
  • Оптимизировать скорость зарядки.
  • Повысить общую стабильность и надежность зарядного устройства.

Это небольшое, но важное обновление, которое поможет вашему зарядному устройству MagSafe работать наилучшим образом!

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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