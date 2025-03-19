Apple MagSafe получило обновление прошивки

Apple только что выпустила новое обновление прошивки для зарядного устройства MagSafe. Версия обновилась с 2A143 до 2A146. Что это значит? Хотя Apple не разглашает все подробности, скорее всего, в обновлении есть исправления ошибок и общие улучшения, которые сделают ваше зарядное устройство еще лучше.

Как проверить, какая у вас версия прошивки MagSafe?

Проверить свою версию прошивки очень просто:

Подключите зарядное устройство MagSafe к розетке через адаптер USB-C. Подключите свой iPhone к зарядному устройству MagSafe. На iPhone откройте приложение «Настройки». Перейдите в раздел «Основные» -> «Об этом устройстве». Прокрутите вниз, пока не увидите «Зарядное устройство MagSafe», и нажмите на него. Вуаля! Версия прошивки отображается рядом с надписью «Версия прошивки».

Не нужно ничего делать вручную. Самое приятное в том, что вам не нужно ничего делать, чтобы обновить прошивку. Зарядное устройство MagSafe делает это автоматически, когда подключено к источнику питания и заряжает ваш iPhone.

Как убедиться, что у вас последняя версия?

Просто регулярно используйте зарядное устройство с вашим iPhone и держите его подключенным к розетке. Обновления будут устанавливаться в фоновом режиме, и вы всегда будете пользоваться самыми последними улучшениями.

Почему это важно? Обновление прошивки помогает:

Исправить мелкие ошибки и неточности в работе зарядного устройства.

Оптимизировать скорость зарядки.

Повысить общую стабильность и надежность зарядного устройства.

Это небольшое, но важное обновление, которое поможет вашему зарядному устройству MagSafe работать наилучшим образом!