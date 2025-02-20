Какая частота обновления у экрана iPhone 16e?

Лучшие iPhone от Apple обычно стоят немалых денег, но в последние годы компания стала выпускать более доступные версии своих флагманских телефонов. iPhone 16e — это новейшая модель в серии «e» (ранее SE), которая делает iPhone более доступными для тех, кто не готов тратить большие суммы. Эта модель призвана заменить iPhone SE 3, который позиционировался как «маленький по размеру, но большой по возможностям» и не обновлялся уже более двух лет.

Apple внесла улучшения в некоторые аспекты, такие как добавление функций Apple Intelligence и Face ID в iPhone 16e, но пока не стоит ожидать значительного увеличения частоты обновления экрана. Давайте разберемся, какая частота обновления у iPhone 16e.

Имеет ли iPhone 16e частоту обновления 120 Гц?

К сожалению, нет. Apple подтвердила, что iPhone 16e будет поставляться с дисплеем 60 Гц, что соответствует тенденции последних базовых моделей iPhone. iPhone 16e — это бюджетный вариант, и даже iPhone 16 и iPhone 16 Plus не поддерживают частоту обновления 120 Гц. Эта функция остается эксклюзивной для iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.

Несмотря на то, что мы отмечали частоту обновления 60 Гц как недостаток в наших рейтингах, где встречается iPhone 16, но для более доступного телефона это вполне разумно.

Почему важна частота обновления?

Более высокая частота обновления делает изображение более плавным и уменьшает задержки, что особенно заметно при просмотре динамичного контента или в играх. Частота обновления показывает, как быстро экран обновляется, поэтому 120 Гц означает, что экран обновляется в два раза быстрее, чем при 60 Гц. По сравнению с этим, 60 Гц могут показаться менее плавными.

Так ли необходим дисплей 120 Гц для iPhone?

Возможно, и нет. Некоторые специалисты отмечают, что например 60 Гц на iPhone 15 вполне достаточно, вероятно, благодаря мощным процессорам Apple. Поэтому наличие такой же частоты обновления на более дешевом телефоне — это неплохой компромисс.

Кроме того, судя по слухам, вся линейка iPhone 17 будет оснащена экранами 120 Гц.

Источник — apple