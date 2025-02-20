Лого сайта
Получайте реальное вознаграждение за просмотрыподелитьсярефераловкомментарии
Главная » Смартфоны и телефоны » Какая частота обновления у экрана iPhone 16e?
Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Какая частота обновления у экрана iPhone 16e?

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
20.02.2025
4 Просмотра 0
Какая частота обновления у экрана iPhone 16e

Лучшие iPhone от Apple обычно стоят немалых денег, но в последние годы компания стала выпускать более доступные версии своих флагманских телефонов. iPhone 16e — это новейшая модель в серии «e» (ранее SE), которая делает iPhone более доступными для тех, кто не готов тратить большие суммы. Эта модель призвана заменить iPhone SE 3, который позиционировался как «маленький по размеру, но большой по возможностям» и не обновлялся уже более двух лет.

Apple внесла улучшения в некоторые аспекты, такие как добавление функций Apple Intelligence и Face ID в iPhone 16e, но пока не стоит ожидать значительного увеличения частоты обновления экрана. Давайте разберемся, какая частота обновления у iPhone 16e.

Имеет ли iPhone 16e частоту обновления 120 Гц?

К сожалению, нет. Apple подтвердила, что iPhone 16e будет поставляться с дисплеем 60 Гц, что соответствует тенденции последних базовых моделей iPhone. iPhone 16e — это бюджетный вариант, и даже iPhone 16 и iPhone 16 Plus не поддерживают частоту обновления 120 Гц. Эта функция остается эксклюзивной для iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.

Несмотря на то, что мы отмечали частоту обновления 60 Гц как недостаток в наших рейтингах, где встречается iPhone 16, но для более доступного телефона это вполне разумно.

Почему важна частота обновления?

Более высокая частота обновления делает изображение более плавным и уменьшает задержки, что особенно заметно при просмотре динамичного контента или в играх. Частота обновления показывает, как быстро экран обновляется, поэтому 120 Гц означает, что экран обновляется в два раза быстрее, чем при 60 Гц. По сравнению с этим, 60 Гц могут показаться менее плавными.

Так ли необходим дисплей 120 Гц для iPhone?

Возможно, и нет. Некоторые специалисты отмечают, что например 60 Гц на iPhone 15 вполне достаточно, вероятно, благодаря мощным процессорам Apple. Поэтому наличие такой же частоты обновления на более дешевом телефоне — это неплохой компромисс.

Кроме того, судя по слухам, вся линейка iPhone 17 будет оснащена экранами 120 Гц.

Источник — apple

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся
      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru
      Полезные ссылки
      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас
      Обратите внимание
      Все материалы, представленные на данном сайте, носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ. Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта


      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.