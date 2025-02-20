Эти 5 продуктов «убила» Apple с выходом iPhone 16e

Выход iPhone 16e знаменует собой новую эру для Apple. Однако этот прогресс не обходится без жертв. Это история эволюции, где новое заменяет старое. Мы видим, что Apple прощается с некоторыми вещами, которые многие любили (или ненавидели). Давайте подробнее рассмотрим, что осталось позади с появлением нового бюджетного iPhone.

Более крупный дизайн

Apple iPhone 16e, хотя и остается небольшим, отходит от компактного дизайна, который ценили многие пользователи. Его размеры составляют 146,7 x 71,5 x 7,8 мм, что заметно больше, чем у iPhone SE 2022 (138,4 x 67,3 x 7,3 мм). Размер вырос более чем на 20%. Хотя он и сопоставим по размеру с iPhone 16 (147,6 x 71,6 x 7,8 мм), увеличение размера означает отказ от действительно карманных устройств. Это влияет на удобство использования одной рукой и общее ощущение от устройства.

Конец эпохи «SE»

С выпуском iPhone 16e, Apple фактически прекратила использование бренда «SE». Этот шаг может означать изменение стратегии Apple в отношении продуктов, указывая на отход от бюджетной линейки «Special Edition». Кроме того ребрендинг также может быть попыткой упростить имена продуктов компании.

Apple официально не сообщила, что означает «e» в iPhone 16e. Это может означать «экономичный», «существенный», «издание» или даже «улучшенный». Вместе с тем без официального подтверждения значение остается открытым для интерпретации, оставляя место для спекуляций среди поклонников бренда.

Прощай, Touch ID

Отказ от датчика Touch ID представляет собой значительный сдвиг в стратегии биометрической аутентификации Apple. Face ID теперь является единственным методом, представляющим полный переход от безопасности на основе отпечатков пальцев, к которой привыкли многие пользователи. Это изменение, предлагая расширенные возможности распознавания лиц, устраняет тактильное удобство Touch ID.

Закат порта Lightning

Отказ от порта Lightning говорит о полном переходе Apple на USB-C. Этот шаг приводит Apple в соответствие с отраслевыми стандартами. Он предлагает пользователям более универсальное решение для зарядки и передачи данных. Тем не менее, это также означает конец эпохи для запатентованного Apple разъема Lightning, который был основным продуктом на протяжении многих лет.

Удаление предыдущих моделей

Выпуск iPhone 16e ознаменовал конец для нескольких старых моделей iPhone. В частности, iPhone SE 2022 и iPhone 14. Оба из которых были удалены с официального сайта Apple.

Поскольку iPhone 16e занял место, которое многие ожидали для SE 4, и предлагает новые технологии в аналогичном форм-факторе, он значительно снижает привлекательность iPhone 14. Выявляя баланс между функциями, производительностью и доступностью, новый iPhone ускоряет потерю актуальности этих моделей в линейке Apple.

Технические характеристики и цена iPhone 16e

iPhone 16e оснащен 6,1-дюймовым дисплеем Super Retina XDR OLED 60 Гц с разрешением 2532 x 1170 пикселей. Он достигает локальной пиковой яркости 1200 нит и защищенным Ceramic Shield. Смартфон работает на чипе Apple A18 и имеет 8 ГБ оперативной памяти. Варианты зарядки включают проводную зарядку мощностью 20 Вт и беспроводную зарядку мощностью 7,5 Вт (без MagSafe).

iPhone 16e работает на iOS 18, которая обеспечивает поддержку Apple Intelligence. Для фотосъемки он оснащен 12-мегапиксельной фронтальной камерой с Face ID. Также есть 48-мегапиксельная задняя камера, предлагающая 2-кратный зум без потерь.

Другие функции iPhone 16e включают модем Apple C1, спутниковую связь, кнопку Action (без элементов управления камерой), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, порт USB-C и корпус с рейтингом IP68 и алюминиевой рамкой.

В Европе цена составит 719, 849 и 1099 евро соответственно. В США новый iPhone будет стоить 599, 699 и 899 долларов. Он доступен в черном и белом цветах. Предварительные заказы начинаются 21 февраля, а продажи стартуют 28 февраля.