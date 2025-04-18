Райан Гослинг сыграет главную роль в «Звездных войнах»

Райан Гослинг официально подтвердил свое участие в новом фильме вселенной «Звездных войн»! Слухи ходили давно, и вот, на мероприятии Star Wars Celebration в Токио, актер подтвердил свое участие в проекте режиссера Шона Леви, известного по фильмам «Дэдпул и Росомаха».

Название и дата выхода

Фильм получил название «Звездные войны: Звездный истребитель» (Star Wars: Starfighter) и выйдет на экраны 28 мая 2027 года. Это станет большим событием для поклонников саги, ведь фильм появится всего через несколько недель после премьеры «Мстителей: Секретные войны».

Что известно о сюжете новых «Звездных войн»?

«Звездный истребитель», вероятно, назван в честь малого космического корабля. Его часто можно увидеть в «Звездных войнах». Самое интересное, что фильм станет самостоятельной историей, не связанной с семьей Скайуокеров. Действие развернется через пять лет после событий фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход».

Шон Леви подчеркнул, что это не приквел и не сиквел, а совершенно новое приключение, которое исследует период времени, ранее не показанный в фильмах. Подробности сюжета пока держатся в секрете, и даже роль Райана Гослинга не раскрывается.

Известно, что сейчас идет поиск актеров на роли злодеев: подростка, а также актера и актрисы старшего возраста. Съемки фильма планируется начать осенью.

«Мандалорец и Грогу» тоже в кино!

А уже 22 мая 2026 года, за год до выхода «Звездного истребителя», на экраны выйдет спин-офф сериала «Мандалорец» – «Мандалорец и Грогу» (The Mandalorian & Grogu). Режиссером фильма выступит Джон Фавро, создатель оригинального сериала.

Источник — engadget