Акустическая система AudioDome позволяет воссоздать реальность

Представьте себе: вы закрываете глаза и переноситесь в шумный лес, где шелест листвы и пение птиц окружают вас со всех сторон. Или оказываетесь на концерте любимой группы, ощущая энергию толпы и мощь звука, идущего со сцены. Все это возможно благодаря технологиям объемного звучания, которые позволяют нам глубже погружаться в мультимедийный контент. Но что, если мы сможем не просто слышать звук вокруг, а ощущать его в трехмерном пространстве, с невероятной точностью воспроизводя все нюансы звуковой среды?

Здесь на сцену выходит AudioDome – революционная система, представляющая собой не просто массив динамиков, а сложную куполообразную структуру, разработанную специально для создания иммерсивного звука на 360 градусов. Находясь в центре AudioDome, слушатель получает возможность почувствовать себя в эпицентре событий, ведь система способна с высокой точностью воспроизводить положение и движение источников звука в любом направлении.

Вместе с тем, в исследовании, опубликованном в авторитетном журнале The Journal of the Acoustical Society of America, ученые из Западного университета в Лондоне, провинция Онтарио, подробно изучили возможности AudioDome для создания реалистичного объемного звука.

В основе AudioDome лежит алгоритм Ambisonics – передовая технология, позволяющая имитировать точное местоположение звуков в трехмерном пространстве с помощью массива громкоговорителей. Этот алгоритм позволяет исследователям создавать богатые и детализированные виртуальные «звуковые ландшафты», где каждый звук исходит именно из того места, где он должен находиться в записи.

Как отмечает исследователь Нима Заргарнежад, технология Ambisonics открывает огромные перспективы для изучения слухового пространственного восприятия человека в сложных, динамичных трехмерных звуковых средах. Это особенно важно, учитывая, что наша слуховая система эволюционно приспособлена к обработке таких сложных звуковых ландшафтов.

Проверка эффективности AudioDome для изучения восприятия звука человеком

Однако, несмотря на многообещающие перспективы, оставался открытым вопрос: насколько хорошо алгоритм Ambisonics, используемый в AudioDome, подходит для изучения человеческого восприятия? Сможет ли система с достаточной точностью имитировать местоположение звука и воспроизводить энергетический состав звуков? Для команды Заргарнежада, планирующей проведение экспериментов с участием людей, было крайне важно оценить эффективность технологии Ambisonics в AudioDome для имитации реальных жизненных ситуаций.

«Мы знали, что теоретически предсказаны некоторые ошибки реконструкции, которые были подтверждены моделированием. Однако мы не знали, как и в какой степени эти ошибки повлияют на человеческое восприятие местоположения и идентичности звука», – пояснил Заргарнежад.

Оценка пространственной остроты восприятия звука в AudioDome

Пространственная острота – это наша способность различать стимулы, находящиеся в разных местах. Она наиболее высока перед лицом и снижается по бокам головы. Эксперименты, проведенные исследователями в AudioDome, показали, что слушатели демонстрируют схожие результаты, что подтверждает способность массива громкоговорителей воспроизводить звуковые локации с пространственным разрешением, превосходящим возможности человеческого восприятия.

Кроме того, исследователи обнаружили, что точность и достоверность имитируемого местоположения звука не зависят от расстояния до фактического местоположения говорящего. Это говорит о том, что пространственное разрешение алгоритма Ambisonics подходит для изучения человеческого восприятия практически в любой точке трехмерного пространства.

Однако, были выявлены и некоторые ограничения. Алгоритм Ambisonics точно воспроизводил звуковую энергию только до частоты около 4 килогерц. Этого достаточно для воспроизведения речи, хотя она может звучать несколько приглушенно, как будто ее слышат по телефону. Исследователи установили , что неточное воспроизведение более высоких частот искажает сигналы локализации, связанные с восприятием высоты источников звука. Это приводит к тому, что источники звука с высокочастотными компонентами воспринимаются с неожиданной высоты.

Выводы и перспективы использования AudioDome

Несмотря на некоторые ограничения, исследователи пришли к выводу, что алгоритм Ambisonics способен точно воспроизводить идентичность и местоположение многих распространенных звуков, включая речь, с пространственным разрешением, которое сопоставимо с пространственной остротой зрения человека, а в некоторых случаях даже превосходит ее. Это позволяет с уверенностью говорить о том, что звуковые ландшафты, воспроизводимые с помощью AudioDome, с высокой точностью имитируют реальный мир.

«Этого достаточно, чтобы гарантировать, что воспроизводимые звуковые ландшафты точно имитируют реальный мир», – подчеркнул Заргарнежад.

Таким образом, AudioDome представляет собой мощный инструмент для исследователей, изучающих слуховое восприятие человека, а также для разработчиков мультимедийных приложений, стремящихся создать максимально реалистичный и захватывающий звуковой опыт. В будущем мы можем увидеть широкое применение AudioDome в различных областях, от виртуальной реальности и игр до создания иммерсивных инсталляций и образовательных программ.