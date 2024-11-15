Лого сайта
Главная » Смартфоны и телефоны » Nubia Z70 Ultra получит новые возможности голосового управления
Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Nubia Z70 Ultra получит новые возможности голосового управления

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
15.11.2024
4 Просмотра 0

В преддверии выхода 21 ноября, компания Nubia представила характеристики своего нового флагмана — смартфона Nubia Z70 Ultra. Ранее в новостях не было упоминания о функциях перевода речи и звонков WeChat. Однако, официальные анонсы указывают на эти возможности. Чтобы подчеркнуть наличие данной функции в Nubia даже придумали специальный слоган «Джентльмен говорит, но не пользуется руками». Это означает поддержку таких возможностей, как публикация постов голосом в Weibo и Xiaohongshu (аналог Pinterest). Также можно управлять смартфоном голосовыми командами и запускать навигатор одной фразой.

Экран Nubia Z70 Ultra — это отдельная история. Он имеет диагональ 6,85 дюйма с рекордным для индустрии соотношением экрана к корпусу — 95,3%. Выреза под камеру нет, а разрешение составляет 1,5K. К другим характеристикам относятся частота обновления 144 Гц, пиковая яркость 2000 нит, плотность пикселей 430 PPI и очень тонкие рамки — всего 1,25 мм. Всё это достигается благодаря эксклюзивной технологии искусственного интеллекта под экраном — проактивному прозрачному алгоритму AI 7.0.

Кроме того, Nubia Z70 Ultra станет первой моделью с новой операционной системой Nebula AIOS. Nebula AIOS и обеспечивает голосовое управление, управление выражениями лица с помощью AI, интеллектуальный поиск изображений, создание текстовых субтитров и публикацию в социальных сетях, всё — с помощью речевых команд.

Источник — ithome

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.