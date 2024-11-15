Nubia Z70 Ultra получит новые возможности голосового управления

В преддверии выхода 21 ноября, компания Nubia представила характеристики своего нового флагмана — смартфона Nubia Z70 Ultra. Ранее в новостях не было упоминания о функциях перевода речи и звонков WeChat. Однако, официальные анонсы указывают на эти возможности. Чтобы подчеркнуть наличие данной функции в Nubia даже придумали специальный слоган «Джентльмен говорит, но не пользуется руками». Это означает поддержку таких возможностей, как публикация постов голосом в Weibo и Xiaohongshu (аналог Pinterest). Также можно управлять смартфоном голосовыми командами и запускать навигатор одной фразой.

Экран Nubia Z70 Ultra — это отдельная история. Он имеет диагональ 6,85 дюйма с рекордным для индустрии соотношением экрана к корпусу — 95,3%. Выреза под камеру нет, а разрешение составляет 1,5K. К другим характеристикам относятся частота обновления 144 Гц, пиковая яркость 2000 нит, плотность пикселей 430 PPI и очень тонкие рамки — всего 1,25 мм. Всё это достигается благодаря эксклюзивной технологии искусственного интеллекта под экраном — проактивному прозрачному алгоритму AI 7.0.

Кроме того, Nubia Z70 Ultra станет первой моделью с новой операционной системой Nebula AIOS. Nebula AIOS и обеспечивает голосовое управление, управление выражениями лица с помощью AI, интеллектуальный поиск изображений, создание текстовых субтитров и публикацию в социальных сетях, всё — с помощью речевых команд.

Источник — ithome