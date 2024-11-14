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Nvidia готовит видеокарту RTX 4080 в стиле Half-Life 2

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
14.11.2024
4 Просмотра 0
Nvidia готовит видеокарту RTX 4080 в стиле Half-Life 2

Скоро 20-летие Half-Life 2. И это заставляет многих из нас почувствовать себя немного старше, чем есть на самом деле! Но не переживайте, Nvidia приготовила сюрприз. Специальная версия видеокарты RTX 4080 Super Founders Edition в стиле Half-Life 2, должна немного это скрасить (и отсутствие Half-Life 3).

В честь 20-летия игры, которая впервые вышла 16 ноября 2004 года, Nvidia украсила свою вторую по мощности видеокарту RTX 40 серии тематическим дизайном. Звучит немного странно, но выглядит довольно круто.

На кожухе видеокарты изображен Гордон Фримен и логотип Half-Life 2. Эта стильная RTX 4080 Super, посвященная Half-Life 2, должна стать желанным приобретением для фанатов.

Nvidia не просто так делает этот подарок. Это и празднование успеха Valve, и отличный повод рассказать о проекте Half-Life 2 RTX, над которым компания тесно сотрудничает с разработчиками.

Студия Orbifold Studios полностью перерабатывает Half-Life 2. Создаются новые текстуры, освещение и используя возможности современных видеокарт Nvidia RTX. Это масштабный проект, требующий огромных усилий от команды моддеров Orbifold Studios, которые постоянно ищут новых помощников. Они используют инструменты Nvidia RTX Remix для ускорения процесса.

Теперь Half-Life 2 RTX можно добавить в список желаний в Steam, что намекает на скорый релиз. Однако точная дата выхода пока неизвестна.

Источник — nvidia

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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