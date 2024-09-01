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iPhone 16 Pro и Pro Max получат рекордно тонкие рамки экрана

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
01.09.2024
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iPhone 16 Pro и Pro Max получат рекордно тонкие рамки экрана

iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max уже впечатляют своим «соотношением экрана к корпусу», благодаря рамкам всего 1,55 мм. Чтобы превзойти это в iPhone 16 Pro и 16 Pro Max, потребуется исключительное инженерное мастерство. Однако, согласно слухам, Apple доказала свою способность устанавливать новые рекорды, используя передовые технологии.

Ожидается, что Apple не только увеличит размеры дисплеев для iPhone 16 Pro и 16 Pro Max, но и сделает их рамки самыми тонкими среди всех выпущенных устройств. Ранее сообщалось, что рамки меньшей версии будут толщиной 1,2 мм, а у топовой модели – 1,15 мм. Это значит, что рамки iPhone 16 Pro Max будут на 40% тоньше, чем у iPhone 15 Pro Max. Apple Hub наглядно продемонстрировал это сравнение в своём x.com, и разница заметна даже на приличном расстоянии от дисплея.

Все это стало возможным благодаря технологии «Border Reduction Structure». Ранее говорилось, что Apple внедрит технологию «низкотемпературного литья под давлением» (LIPO) для увеличения «соотношения экрана к корпусу», но, похоже, компания изменила свои планы относительно iPhone 16 Pro Max.

Будет интересно увидеть реальное сравнение обеих моделей бок о бок, когда Apple официально представит свою новую линейку на мероприятии «It’s Glowtime» 9 сентября. Напомним, что рамки iPhone 15 Pro Max были заметны только при сравнении с iPhone 14 Pro при сильном приближении, что также стоит учитывать.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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