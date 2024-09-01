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OPPO работает над телефоном с трехсгибным экраном

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
01.09.2024
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OPPO работает над телефоном с трехсгибным экраном

Похоже, что тройные сгибы экрана стали новой тенденцией в индустрии смартфонов. Сейчас практически каждый второй бренд разрабатывает свой проект с данной технологией. Все началось с демонстраций от Huawei, затем к ним присоединились Tecno и Xiaomi, а теперь настал черед OPPO.

Чжоу Ибао, глава направления Find в OPPO, недавно разместил на китайской социальной сети Weibo фотографии предполагаемого смартфона OPPO Tri Fold. Он сообщил, что компания уже несколько лет работает над многоскладными телефонами, и, похоже, после создания сотен прототипов OPPO достигла успеха для выхода на массовое производство таких устройств.

OPPO Tri-fold телефон

На фото, опубликованном Чжоу, показан телефон с двумя шарнирами и основным экраном, практически не имеющим границ, что придаёт ему гладкий и стильный вид. Задняя часть устройства покрыта искусственной кожей, делая его ещё более элегантным. Телефон также оснащён встроенной в дисплей селфи-камерой и обновлённым программным обеспечением для использования увеличенной площади экрана.

Пост Чжоу был вскоре удалён, что вызывает вопросы и предположения. Возможно, это была ошибка, или OPPO решила пока сохранить детали нового телефона в секрете.

С выходом Huawei Tri-Fold на рынки в следующем месяце, мы сможем увидеть реакцию потребителей на эти инновационные устройства. Очевидно, что такие телефоны не будут дешёвыми на старте, учитывая их передовые функции.

Источник — smartprix.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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