OPPO работает над телефоном с трехсгибным экраном

Похоже, что тройные сгибы экрана стали новой тенденцией в индустрии смартфонов. Сейчас практически каждый второй бренд разрабатывает свой проект с данной технологией. Все началось с демонстраций от Huawei, затем к ним присоединились Tecno и Xiaomi, а теперь настал черед OPPO.

Чжоу Ибао, глава направления Find в OPPO, недавно разместил на китайской социальной сети Weibo фотографии предполагаемого смартфона OPPO Tri Fold. Он сообщил, что компания уже несколько лет работает над многоскладными телефонами, и, похоже, после создания сотен прототипов OPPO достигла успеха для выхода на массовое производство таких устройств.

На фото, опубликованном Чжоу, показан телефон с двумя шарнирами и основным экраном, практически не имеющим границ, что придаёт ему гладкий и стильный вид. Задняя часть устройства покрыта искусственной кожей, делая его ещё более элегантным. Телефон также оснащён встроенной в дисплей селфи-камерой и обновлённым программным обеспечением для использования увеличенной площади экрана.

Пост Чжоу был вскоре удалён, что вызывает вопросы и предположения. Возможно, это была ошибка, или OPPO решила пока сохранить детали нового телефона в секрете.

С выходом Huawei Tri-Fold на рынки в следующем месяце, мы сможем увидеть реакцию потребителей на эти инновационные устройства. Очевидно, что такие телефоны не будут дешёвыми на старте, учитывая их передовые функции.

Источник — smartprix.com