GoPro займётся производством умных шлемов

Производитель экшн-камер GoPro объявил 30 августа о приобретении бренда умных шлемов Forcite Helmet Systems.

В официальном заявлении GoPro говорится: «Forcite всегда стремилась интегрировать передовые технологии в шлемы для повышения безопасности и удобства велосипедистов. Приобретение Forcite поможет GoPro реализовать это видение и сделать велосипедистов более защищенными и уверенными. В будущем GoPro также планирует распространить эту технологию на другие типы шлемов, чтобы принести пользу большему количеству любителей спорта».

GoPro намерена запустить собственную серию шлемов и будет сотрудничать с другими брендами шлемов, чтобы помочь им внедрить интеллектуальные функции в свои продукты.

Компания Forcite Helmet Systems была основана в 2013 году Альфредом Бояджисом и Джулианом (Джей) Чоу. В 2019 году они выпустили свой первый продукт — умный шлем Forcite MK1.

Шлем Forcite оснащён множеством технических функций, включая:

Встроенную камеру для записи видео и дорожных условий во время езды.

Bluetooth-связь для подключения к смартфонам и другим устройствам, что позволяет воспроизводить музыку, отвечать на звонки и управлять навигацией.

HUD-дисплей, отображающий важную информацию, такую как навигационные указания и напоминания о входящих вызовах, прямо в поле зрения водителя.

Систему контроля окружающей среды, которая с помощью датчиков отслеживает обстановку и выдает предупреждения о безопасности, помогая велосипедистам избегать потенциальных опасностей.

Источник — ithome.com