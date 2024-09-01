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GoPro займётся производством умных шлемов

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
01.09.2024
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GoPro займётся производством умных шлемов

Производитель экшн-камер GoPro объявил 30 августа о приобретении бренда умных шлемов Forcite Helmet Systems.

В официальном заявлении GoPro говорится: «Forcite всегда стремилась интегрировать передовые технологии в шлемы для повышения безопасности и удобства велосипедистов. Приобретение Forcite поможет GoPro реализовать это видение и сделать велосипедистов более защищенными и уверенными. В будущем GoPro также планирует распространить эту технологию на другие типы шлемов, чтобы принести пользу большему количеству любителей спорта».

GoPro намерена запустить собственную серию шлемов и будет сотрудничать с другими брендами шлемов, чтобы помочь им внедрить интеллектуальные функции в свои продукты.

Компания Forcite Helmet Systems была основана в 2013 году Альфредом Бояджисом и Джулианом (Джей) Чоу. В 2019 году они выпустили свой первый продукт — умный шлем Forcite MK1.

Шлем Forcite оснащён множеством технических функций, включая:

  • Встроенную камеру для записи видео и дорожных условий во время езды.
  • Bluetooth-связь для подключения к смартфонам и другим устройствам, что позволяет воспроизводить музыку, отвечать на звонки и управлять навигацией.
  • HUD-дисплей, отображающий важную информацию, такую как навигационные указания и напоминания о входящих вызовах, прямо в поле зрения водителя.
  • Систему контроля окружающей среды, которая с помощью датчиков отслеживает обстановку и выдает предупреждения о безопасности, помогая велосипедистам избегать потенциальных опасностей.

Источник — ithome.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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