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QRing 3 Pro — смарткольцо со светодиодным индикатором

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
11.02.2025
7 Просмотров 0
QRing 3 Pro - смарткольцо со светодиодным индикатором

В прошлом месяце QRing представила смарт-кольцо QRing 3. Теперь они выпустили новую версию под названием QRing 3 Pro, в которой есть все хорошие функции обычной версии, а также новые улучшения.

Характеристики и функции QRing 3 Pro

QRing 3 Pro имеет несколько новых функций, включая светодиодный индикатор для уведомлений. Он позволит пользователю получать оповещения, не проверяя постоянно свой смартфон. Кроме того интегрированная сенсорная система управления упрощает использование и делает взаимодействие более интуитивным. Дизайн кольца также был улучшен. Оно имеет более округлую форму, что делает его более элегантным и удобным в ношении.

Отслеживание показателей здоровья по-прежнему является ключевой особенностью. Сюда вошли такие важные функции, как подсчет шагов, отслеживание расстояния, мониторинг калорий и температуры тела. Пользователи могут отслеживать нормальный диапазон температуры тела, порог лихорадки, порог переохлаждения и среднюю температуру.

Кольцо также отслеживает частоту сердечных сокращений и уровень кислорода в крови (SpO2). Мониторинг сна включает анализ его продолжительности, стадий и ночных показателей жизнедеятельности, чтобы дать пользователям более глубокое понимание их общего состояния здоровья. Все вышеупомянутые данные о состоянии здоровья можно просмотреть на сопряженном телефоне с помощью специального приложения из App Store или Google Play Store.

Цена и доступность

QRing 3 Pro стоит 99 долларов, то есть сохраняет ту же цену, что и его предшественник, и предлагая новые функции. Кроме того, комплектация включает в себя бесплатный зарядный чехол, который увеличивает срок службы батареи до 60 дней в режиме ожидания.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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