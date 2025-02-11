QRing 3 Pro — смарткольцо со светодиодным индикатором

В прошлом месяце QRing представила смарт-кольцо QRing 3. Теперь они выпустили новую версию под названием QRing 3 Pro, в которой есть все хорошие функции обычной версии, а также новые улучшения.

Характеристики и функции QRing 3 Pro

QRing 3 Pro имеет несколько новых функций, включая светодиодный индикатор для уведомлений. Он позволит пользователю получать оповещения, не проверяя постоянно свой смартфон. Кроме того интегрированная сенсорная система управления упрощает использование и делает взаимодействие более интуитивным. Дизайн кольца также был улучшен. Оно имеет более округлую форму, что делает его более элегантным и удобным в ношении.

Отслеживание показателей здоровья по-прежнему является ключевой особенностью. Сюда вошли такие важные функции, как подсчет шагов, отслеживание расстояния, мониторинг калорий и температуры тела. Пользователи могут отслеживать нормальный диапазон температуры тела, порог лихорадки, порог переохлаждения и среднюю температуру.

Кольцо также отслеживает частоту сердечных сокращений и уровень кислорода в крови (SpO2). Мониторинг сна включает анализ его продолжительности, стадий и ночных показателей жизнедеятельности, чтобы дать пользователям более глубокое понимание их общего состояния здоровья. Все вышеупомянутые данные о состоянии здоровья можно просмотреть на сопряженном телефоне с помощью специального приложения из App Store или Google Play Store.

Цена и доступность

QRing 3 Pro стоит 99 долларов, то есть сохраняет ту же цену, что и его предшественник, и предлагая новые функции. Кроме того, комплектация включает в себя бесплатный зарядный чехол, который увеличивает срок службы батареи до 60 дней в режиме ожидания.