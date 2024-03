Прохождение Alone in the Dark 2024. Головоломки и коды

На этой странице мы сделаем ваше прохождение игры Alone in the Dark 2024 чуть легче, предоставив решения головоломок и коды. Если вы забуксовали на каком-то этапе, daboom.ru спешит на помощь.

Глава 1

Прохождение Alone in the Dark

В комнате пропавшего дядюшки Джереми Хартвуда обнаруживаем книгу и получаем предмет «Расписная плитка». Восстанавливаем с помощью нее рисунок на шкатулке.

Чтобы вновь открыть портал, нужно взять талисман в лавке вудуистки и ввести код 358.

Глава 2

Прохождение Alone in the Dark

Комната Перози

Одна из загадок будет в комнате Перози. Для начала нужно расположить плесневелые рисунки следующим образом:

Сравниваем имена оставшихся на портретах людей со списком имен на кораблике. Arges, Mosig и Keith соответствуют цифрам 2, 9 и 4.

Ищем совпадения в «журнале Перози». Каждому знаку зодиака соответствует определенное число. Наша комбинация — Рыбы, Весы и Телец. Вводим ее на замке:

Загадка астрономических часов

Две разбитые пластины можно отыскать в огороде особняка. Отыскав шланг, нужно пустить с помощью него воду в яму, искомое будет в ведре. Еще одна будет в шкатулке, комбинацию к которой искали в комнате Перози. Полученные части вставляем на место и выкладываем рисунок:

К талисману в часах подходит код 6 4 3.

Загадка в комнате Кассандры

Для начала, надо отыскать две бутылочки, одна из которых будет тут же, в комнате Кассандры на столе, а вторая в комнате Лотти. Найдя оба предмета, выставляем их следующим образом:

Цифры на емкостях сравниваем с «Записками Перози», аналогично загадке в комнате Перози. Получаем Рыбы, Близнецы и Лев. Открываем очередной замок на шкатулке.

Загадка в котельной

Сначала нужно найти две недостающие детали. Одну можно найти за котлом, вторую — в комнате Кассандры. Выкладываем из частей узор:

В талисмане набираем код 5 7 9.

Загадка на кладбище

Как правильно расположить элементы:

Загадка в библиотеке

Сначала необходимо сфокусировать линзу, пока созвездие не приобретёт четкость, примерно так:

Плиты на стене переставляем следующим образом:

Глава 3

Прохождение Alone in the Dark

Сейф на складе в порту

Нам дается подсказка в записке. Решение связано с количеством букв в словах What, Later и Hell. Нужно повернуть диск на 4 против часовой стрелки, на 5 по часовой и вновь на 4 против часовой.

Саркофаг

Для решения этой головоломки изучаем изображение на полу:

Вновь изучаем «Журнал Перози», но теперь ищем, какие цифры соответствуют нарисованным знакам зодиака. Получаем код 2 5 8 и набираем его на талисмане.

Глава 4

Прохождение Alone in the Dark

Код к сейфу администратора

Набираем 9 против часовой стрелки, 1 по часовой и 3 против.

Квест Эдварда

Попав в пустую комнату, запускаем личный квест персонажа, за которого играем. Начнем с Эдварда.

Сдираем обои со стены.

Смотрим последние три цифры нашего удостоверения в инвентаре — 692.

На сейфе набираем 6 против часовой, 9 по часовой, 2 против часовой.

Получив монету, применяем ее на вентиляции в комнате Маккафри. Там находим рисунок Грейс. В ее комнате расставляем рисунки вот так:

В мире детектива располагаем вещи таким образом:

Квест Эмили

В той же пустой комнате сдираем обои с той же стены. Под ними находим надпись-подсказку “Когда я выберусь отсюда, 1XXX”:

В инвентаре Эмили находим кольце с гравировкой, на нем указан год — 1918. Нам нужны три последние цифры — 918.

На двери сейфа вводим 9 против часовой, 1 по часовой и 8 против часовой.

Решение головоломки со схемой госпиталя:

Головоломки в лаборатории

В комнатах по соседству находим по два предохранителя и рентгеновских снимка. Чтобы включить электричество, дергаем по очереди 1, 3 и 2 рычаги.

Когда включится свет, можно будет разобраться со снимками. Выкладываем их вот так:

Получаем кусок статуэтки.

Загадка на чердаке

Забравшись на чердак, восстановите статуэтку:

Цифры в чемодане подскажут код для талисмана — 6 4 1.

Покои доктора Грея

Нужно вставить талисман в сломанные часы и расположить его так же, как на полу, для простоты это код 005.

Загадка в Стелларии

Необходимо собрать созвездие Тельца, вертя круги. Получится следующее:

В пятой главе загадок нет. Удачи в бою с боссом.