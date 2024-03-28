Прохождение Alone in the Dark 2024. Головоломки и коды

На этой странице мы сделаем ваше прохождение игры Alone in the Dark 2024 чуть легче, предоставив решения головоломок и коды. Если вы забуксовали на каком-то этапе, daboom.ru спешит на помощь.
Содержание
- Глава 1
- Глава 2
- Загадка на кладбище
- Глава 3
- Глава 4
Глава 1
Прохождение Alone in the Dark
В комнате пропавшего дядюшки Джереми Хартвуда обнаруживаем книгу и получаем предмет «Расписная плитка». Восстанавливаем с помощью нее рисунок на шкатулке.
Чтобы вновь открыть портал, нужно взять талисман в лавке вудуистки и ввести код 358.
Глава 2
Прохождение Alone in the Dark
Комната Перози
Одна из загадок будет в комнате Перози. Для начала нужно расположить плесневелые рисунки следующим образом:
Сравниваем имена оставшихся на портретах людей со списком имен на кораблике. Arges, Mosig и Keith соответствуют цифрам 2, 9 и 4.
Ищем совпадения в «журнале Перози». Каждому знаку зодиака соответствует определенное число. Наша комбинация — Рыбы, Весы и Телец. Вводим ее на замке:
Загадка астрономических часов
Две разбитые пластины можно отыскать в огороде особняка. Отыскав шланг, нужно пустить с помощью него воду в яму, искомое будет в ведре. Еще одна будет в шкатулке, комбинацию к которой искали в комнате Перози. Полученные части вставляем на место и выкладываем рисунок:
К талисману в часах подходит код 6 4 3.
Загадка в комнате Кассандры
Для начала, надо отыскать две бутылочки, одна из которых будет тут же, в комнате Кассандры на столе, а вторая в комнате Лотти. Найдя оба предмета, выставляем их следующим образом:
Цифры на емкостях сравниваем с «Записками Перози», аналогично загадке в комнате Перози. Получаем Рыбы, Близнецы и Лев. Открываем очередной замок на шкатулке.
Загадка в котельной
Сначала нужно найти две недостающие детали. Одну можно найти за котлом, вторую — в комнате Кассандры. Выкладываем из частей узор:
В талисмане набираем код 5 7 9.
Загадка на кладбище
Как правильно расположить элементы:
Загадка в библиотеке
Сначала необходимо сфокусировать линзу, пока созвездие не приобретёт четкость, примерно так:
Плиты на стене переставляем следующим образом:
Глава 3
Прохождение Alone in the Dark
Сейф на складе в порту
Нам дается подсказка в записке. Решение связано с количеством букв в словах What, Later и Hell. Нужно повернуть диск на 4 против часовой стрелки, на 5 по часовой и вновь на 4 против часовой.
Саркофаг
Для решения этой головоломки изучаем изображение на полу:
Вновь изучаем «Журнал Перози», но теперь ищем, какие цифры соответствуют нарисованным знакам зодиака. Получаем код 2 5 8 и набираем его на талисмане.
Глава 4
Прохождение Alone in the Dark
Код к сейфу администратора
Набираем 9 против часовой стрелки, 1 по часовой и 3 против.
Квест Эдварда
Попав в пустую комнату, запускаем личный квест персонажа, за которого играем. Начнем с Эдварда.
Сдираем обои со стены.
Смотрим последние три цифры нашего удостоверения в инвентаре — 692.
На сейфе набираем 6 против часовой, 9 по часовой, 2 против часовой.
Получив монету, применяем ее на вентиляции в комнате Маккафри. Там находим рисунок Грейс. В ее комнате расставляем рисунки вот так:
В мире детектива располагаем вещи таким образом:
Квест Эмили
В той же пустой комнате сдираем обои с той же стены. Под ними находим надпись-подсказку “Когда я выберусь отсюда, 1XXX”:
В инвентаре Эмили находим кольце с гравировкой, на нем указан год — 1918. Нам нужны три последние цифры — 918.
На двери сейфа вводим 9 против часовой, 1 по часовой и 8 против часовой.
Решение головоломки со схемой госпиталя:
Головоломки в лаборатории
В комнатах по соседству находим по два предохранителя и рентгеновских снимка. Чтобы включить электричество, дергаем по очереди 1, 3 и 2 рычаги.
Когда включится свет, можно будет разобраться со снимками. Выкладываем их вот так:
Получаем кусок статуэтки.
Загадка на чердаке
Забравшись на чердак, восстановите статуэтку:
Цифры в чемодане подскажут код для талисмана — 6 4 1.
Покои доктора Грея
Нужно вставить талисман в сломанные часы и расположить его так же, как на полу, для простоты это код 005.
Загадка в Стелларии
Необходимо собрать созвездие Тельца, вертя круги. Получится следующее:
В пятой главе загадок нет. Удачи в бою с боссом.