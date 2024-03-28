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Alone in the DarkИгры для ПК, консолей и смартфонов

Прохождение Alone in the Dark 2024. Головоломки и коды

Максим Тарков Максим Тарков
28.03.2024
8 Просмотров 0
Прохождение Alone in the Dark 2024. Головоломки и коды

На этой странице мы сделаем ваше прохождение игры Alone in the Dark 2024 чуть легче, предоставив решения головоломок и коды. Если вы забуксовали на каком-то этапе, daboom.ru спешит на помощь.

Содержание

Глава 1

Прохождение Alone in the Dark

В комнате пропавшего дядюшки Джереми Хартвуда обнаруживаем книгу и получаем предмет «Расписная плитка». Восстанавливаем с помощью нее рисунок на шкатулке.

Прохождение Alone in the Dark 2024 шкатулка

Чтобы вновь открыть портал, нужно взять талисман в лавке вудуистки и ввести код 358.

Прохождение Alone in the Dark 2024 талисман

Глава 2

Прохождение Alone in the Dark

Комната Перози

Одна из загадок будет в комнате Перози. Для начала нужно расположить плесневелые рисунки следующим образом:

Прохождение Alone in the Dark 2024 рисунки с плесенью

Сравниваем имена оставшихся на портретах людей со списком имен на кораблике. Arges, Mosig и Keith соответствуют цифрам 2, 9 и 4.

Прохождение Alone in the Dark 2024 портреты

Ищем совпадения в «журнале Перози». Каждому знаку зодиака соответствует определенное число. Наша комбинация — Рыбы, Весы и Телец. Вводим ее на замке:

Загадка астрономических часов

Две разбитые пластины можно отыскать в огороде особняка. Отыскав шланг, нужно пустить с помощью него воду в яму, искомое будет в ведре. Еще одна будет в шкатулке, комбинацию к которой искали в комнате Перози. Полученные части вставляем на место и выкладываем рисунок:

Прохождение Alone in the Dark 2024 астрономические часы

К талисману в часах подходит код 6 4 3.

Прохождение Alone in the Dark 2024 астрономические часы талисман

Загадка в комнате Кассандры

Для начала, надо отыскать две бутылочки, одна из которых будет тут же, в комнате Кассандры на столе, а вторая в комнате Лотти. Найдя оба предмета, выставляем их следующим образом:

Прохождение Alone in the Dark 2024 бутылки

Цифры на емкостях сравниваем с «Записками Перози», аналогично загадке в комнате Перози. Получаем Рыбы, Близнецы и Лев. Открываем очередной замок на шкатулке.

Прохождение Alone in the Dark 2024 замок

Загадка в котельной

Сначала нужно найти две недостающие детали. Одну можно найти за котлом, вторую — в комнате Кассандры. Выкладываем из частей узор:

Прохождение Alone in the Dark 2024 котельная

В талисмане набираем код 5 7 9.

Прохождение Alone in the Dark 2024 талисман в котельной

Загадка на кладбище

Как правильно расположить элементы:

Прохождение Alone in the Dark 2024 загадка на кладбище
Прохождение Alone in the Dark 2024 загадка на кладбище
Прохождение Alone in the Dark 2024 загадка на кладбище

Загадка в библиотеке

Сначала необходимо сфокусировать линзу, пока созвездие не приобретёт четкость, примерно так:

Прохождение Alone in the Dark 2024 созвездие

Плиты на стене переставляем следующим образом:

Прохождение Alone in the Dark 2024 созвездие плиты

Глава 3

Прохождение Alone in the Dark

Сейф на складе в порту

Нам дается подсказка в записке. Решение связано с количеством букв в словах What, Later и Hell. Нужно повернуть диск на 4 против часовой стрелки, на 5 по часовой и вновь на 4 против часовой.

Прохождение Alone in the Dark 2024 сейф в порту

Саркофаг

Для решения этой головоломки изучаем изображение на полу:

Прохождение Alone in the Dark 2024 саркофаг

Вновь изучаем «Журнал Перози», но теперь ищем, какие цифры соответствуют нарисованным знакам зодиака. Получаем код 2 5 8 и набираем его на талисмане.

Прохождение Alone in the Dark 2024 саркофаг талисман

Глава 4

Прохождение Alone in the Dark

Код к сейфу администратора

Набираем 9 против часовой стрелки, 1 по часовой и 3 против.

Прохождение Alone in the Dark 2024 сейф офис администратора

Квест Эдварда

Попав в пустую комнату, запускаем личный квест персонажа, за которого играем. Начнем с Эдварда.

Сдираем обои со стены.

Прохождение Alone in the Dark 2024 квест Эдварда

Смотрим последние три цифры нашего удостоверения в инвентаре — 692.

Прохождение Alone in the Dark 2024 квест Эдварда удостоверение

На сейфе набираем 6 против часовой, 9 по часовой, 2 против часовой.

Прохождение Alone in the Dark 2024 квест Эдварда сейф

Получив монету, применяем ее на вентиляции в комнате Маккафри. Там находим рисунок Грейс. В ее комнате расставляем рисунки вот так:

Прохождение Alone in the Dark 2024 квест Эдварда комната Грейс

В мире детектива располагаем вещи таким образом:

Прохождение Alone in the Dark 2024 мир детектива
Прохождение Alone in the Dark 2024 мир детектива

Квест Эмили

В той же пустой комнате сдираем обои с той же стены. Под ними находим надпись-подсказку “Когда я выберусь отсюда, 1XXX”:

Прохождение Alone in the Dark 2024 квест Эмили

В инвентаре Эмили находим кольце с гравировкой, на нем указан год — 1918. Нам нужны три последние цифры — 918.

Прохождение Alone in the Dark 2024 квест Эмили кольцо

На двери сейфа вводим 9 против часовой, 1 по часовой и 8 против часовой.

Прохождение Alone in the Dark 2024 квест Эдварда сейф

Решение головоломки со схемой госпиталя:

Прохождение Alone in the Dark 2024 план госпиталя

Головоломки в лаборатории

В комнатах по соседству находим по два предохранителя и рентгеновских снимка. Чтобы включить электричество, дергаем по очереди 1, 3 и 2 рычаги.

Прохождение Alone in the Dark 2024 рычаги

Когда включится свет, можно будет разобраться со снимками. Выкладываем их вот так:

Прохождение Alone in the Dark 2024 рентген

Получаем кусок статуэтки.

Загадка на чердаке

Забравшись на чердак, восстановите статуэтку:

Прохождение Alone in the Dark 2024 статуэтка чердак

Цифры в чемодане подскажут код для талисмана — 6 4 1.

Прохождение Alone in the Dark 2024 талисман чердак

Покои доктора Грея

Нужно вставить талисман в сломанные часы и расположить его так же, как на полу, для простоты это код 005.

Загадка в Стелларии

Необходимо собрать созвездие Тельца, вертя круги. Получится следующее:

В пятой главе загадок нет. Удачи в бою с боссом.

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Максим Тарков
Перейти в профиль Максим Тарков

Сижу на играх давно и плотно. Не оставляю без внимания и новинки техники - мой круг интересов широк, и я с радостью помогу вам выбрать лучшее.

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