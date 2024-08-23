Продажи iPhone 16 Pro и Pro Max составят большую часть от всей линейки

Новый аналитический отчёт, основанный на цепочке поставок, свидетельствует о том, что Apple ожидает высокого спроса на профессиональные модели своего будущего iPhone 16. Согласно информации, компания предполагает, что продажи версий Pro и Pro Max составят порядка 70% от общего числа устройств в этой серии.

Исходя из данных о закупках комплектующих, LG на данный момент выступает в роли единственного поставщика перископических телеобъективов для iPhone 16 Pro и Pro Max. Компания Apple, по всей видимости, закупила достаточное количество этих компонентов, чтобы обеспечить до 70% от потребности в производстве новой серии iPhone 16.

Эксперты предсказывают, что к концу текущего года общий объем выпуска смартфонов линейки iPhone 16 достигнет 90,1 миллиона единиц. Из них ориентировочно 59,8 миллиона штук придётся на модели iPhone Pro и Pro Max, что соответствует прогнозируемой доле в 66-70%. Также появилась информация, что Apple планирует добавить Foxconn в список поставщиков перископических телеобъективов.

Источник — ithome.com