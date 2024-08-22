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В линейке HONOR 200 появится новый смартфон с приставкой Smart

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
22.08.2024
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В линейке HONOR 200 появится новый смартфон с приставкой Smart

Серия смартфонов HONOR 200 пополнится новой моделью – HONOR 200 Smart. Эта информация стала доступна благодаря утечке данных от немецкого ритейлера, который случайно разместил на своем сайте характеристики и изображения гаджета до официального анонса.

По предварительным данным, HONOR 200 Smart получит 6,8-дюймовый LCD-дисплей с Full HD разрешением (2412 x 1080 пикселей) и частотой обновления в 120 Гц. В основе устройства будет лежать чипсет Snapdragon 4 Gen 2, дополненный 4 ГБ оперативной памяти.

Смартфон предложит пользователям внушительный объем встроенной памяти – 256 ГБ, а также аккумулятор на 52000 мАч, поддерживающий функцию быстрой зарядки мощностью 35 Вт. Jy ,eltn поставляnmcz с предустановленной операционной системой Magic OS 8.0, базирующейся на Android 14.

Honor 200 Smart

Камера HONOR 200 Smart будет состоять из двух модулей: 50-мегапиксельного основного и 2-мегапиксельного датчика глубины. Фронтальная камера предложит разрешение 5 мегапикселей. Среди прочих особенностей устройства – боковой сканер отпечатков пальцев, стереодинамики, 3,5-мм разъем для наушников, порт USB-C, поддержка Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 и NFC.

Что касается конструкции, HONOR 200 Smart будет иметь защиту от пыли и влаги IP64, габариты 166,9 x 76,8 x 8,1 мм и вес около 191 грамма. Ожидается, что смартфон будет представлен в цветах Midnight Black и Forest Green и предложен немецким покупателям по цене около 199 евро.

Судя по всему, HONOR 200 Smart является обновлённой версией HONOR Play 60 Plus, который был представлен в июне 2024 года. Оба устройства похожи внешне, однако Play 60 Plus имеет экран с HD разрешением и более мощную батарею на 6000 мАч, а также в китайской версии не поддерживает NFC.

Источник — mobiili.fi

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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