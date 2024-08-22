Серия смартфонов HONOR 200 пополнится новой моделью – HONOR 200 Smart. Эта информация стала доступна благодаря утечке данных от немецкого ритейлера, который случайно разместил на своем сайте характеристики и изображения гаджета до официального анонса.

По предварительным данным, HONOR 200 Smart получит 6,8-дюймовый LCD-дисплей с Full HD разрешением (2412 x 1080 пикселей) и частотой обновления в 120 Гц. В основе устройства будет лежать чипсет Snapdragon 4 Gen 2, дополненный 4 ГБ оперативной памяти.

Смартфон предложит пользователям внушительный объем встроенной памяти – 256 ГБ, а также аккумулятор на 52000 мАч, поддерживающий функцию быстрой зарядки мощностью 35 Вт. Jy ,eltn поставляnmcz с предустановленной операционной системой Magic OS 8.0, базирующейся на Android 14.

Камера HONOR 200 Smart будет состоять из двух модулей: 50-мегапиксельного основного и 2-мегапиксельного датчика глубины. Фронтальная камера предложит разрешение 5 мегапикселей. Среди прочих особенностей устройства – боковой сканер отпечатков пальцев, стереодинамики, 3,5-мм разъем для наушников, порт USB-C, поддержка Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 и NFC.

Что касается конструкции, HONOR 200 Smart будет иметь защиту от пыли и влаги IP64, габариты 166,9 x 76,8 x 8,1 мм и вес около 191 грамма. Ожидается, что смартфон будет представлен в цветах Midnight Black и Forest Green и предложен немецким покупателям по цене около 199 евро.

Судя по всему, HONOR 200 Smart является обновлённой версией HONOR Play 60 Plus, который был представлен в июне 2024 года. Оба устройства похожи внешне, однако Play 60 Plus имеет экран с HD разрешением и более мощную батарею на 6000 мАч, а также в китайской версии не поддерживает NFC.

Источник — mobiili.fi