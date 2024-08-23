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TriMax Pro: ноутбук с тремя экранами появился на Kickstarter

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
23.08.2024
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Необычный ноутбук TriMax Pro, оснащённый тремя мониторами, запускает кампанию краудфандинга на платформе Kickstarter. Ожидается, что сбор средств начнётся в ближайшее время. Уникальность данного устройства заключается в наличии специального шарнира, который позволяет интегрировать дополнительные экраны по обе стороны от основного дисплея.

Вдохновленная концепцией многоэкранного ноутбука, компания Razer представила в 2017 году на выставке CES проект Valerie, который включал в себя три 17,3-дюймовых 4К IZGO дисплея. К сожалению, проект так и остался на уровне прототипа и не был запущен в серийное производство.

TriMax Pro сверху

TriMax Pro обещает реализовать идею трёхкратного ноутбука, превращая её в доступный потребительский продукт. Центральный дисплей ноутбука представляет собой 16-дюймовую IPS-панель с разрешением 1920×1200 пикселей, частотой обновления в 60 Гц и максимальной яркостью в 400 нит, в то время как боковые экраны имеют диагональ 10,3 дюйма с FHD-разрешением.

Дизайн клавиатурной части TriMax Pro также выделяется на фоне стандартных решений. Клавиатура расположена в нижней части, а сенсорная панель – сверху. Ноутбук оборудован механической клавиатурой и встроенным сканером отпечатков пальцев. Кроме того, устройство снабжено встроенным аккумулятором на 90 Втч, поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

TriMax Pro клавиатура

Стартовая конфигурация TriMax Pro включает в себя процессор Intel Core i5-1235U и предлагается по цене в 799 долларов США. Модель также доступна с процессором AMD Ryzen 7 7735HS, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем на 512 ГБ по цене в 999 долларов США.

Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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