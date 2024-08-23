TriMax Pro: ноутбук с тремя экранами появился на Kickstarter

Необычный ноутбук TriMax Pro, оснащённый тремя мониторами, запускает кампанию краудфандинга на платформе Kickstarter. Ожидается, что сбор средств начнётся в ближайшее время. Уникальность данного устройства заключается в наличии специального шарнира, который позволяет интегрировать дополнительные экраны по обе стороны от основного дисплея.

Вдохновленная концепцией многоэкранного ноутбука, компания Razer представила в 2017 году на выставке CES проект Valerie, который включал в себя три 17,3-дюймовых 4К IZGO дисплея. К сожалению, проект так и остался на уровне прототипа и не был запущен в серийное производство.

TriMax Pro обещает реализовать идею трёхкратного ноутбука, превращая её в доступный потребительский продукт. Центральный дисплей ноутбука представляет собой 16-дюймовую IPS-панель с разрешением 1920×1200 пикселей, частотой обновления в 60 Гц и максимальной яркостью в 400 нит, в то время как боковые экраны имеют диагональ 10,3 дюйма с FHD-разрешением.

Дизайн клавиатурной части TriMax Pro также выделяется на фоне стандартных решений. Клавиатура расположена в нижней части, а сенсорная панель – сверху. Ноутбук оборудован механической клавиатурой и встроенным сканером отпечатков пальцев. Кроме того, устройство снабжено встроенным аккумулятором на 90 Втч, поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

Стартовая конфигурация TriMax Pro включает в себя процессор Intel Core i5-1235U и предлагается по цене в 799 долларов США. Модель также доступна с процессором AMD Ryzen 7 7735HS, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем на 512 ГБ по цене в 999 долларов США.