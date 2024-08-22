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HONOR Magic V3 испытали под гидравлическим прессом и в стиральной машине

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
22.08.2024
543 Просмотра 0
HONOR Magic V3 испытали под гидравлическим прессом и в стиральной машине

На международной выставке IFA 2024 компания HONOR представила свой новейший складной смартфон Magic V3. Этот гаджет установил новый стандарт лёгкости и компактности среди складных устройств, одновременно демонстрируя высокий уровень надёжности и устойчивости к повреждениям, что было подтверждено в ходе нескольких экстремальных тестов.

Во время тестирования шарнир, изготовленный из специального стального сплава HONOR, проявил выдающуюся прочность, выдержав силу разрыва до 2100 МПа. В эксперименте с гидравлическим прессом шарнир, прижатый к гранитной плите, выдержал нагрузку в 1150 кг.

Другой тест включал проверку водонепроницаемости согласно стандарту IPX8. HONOR Magic V3 был погружен на глубину 2,5 метра и, кроме того, подвергнут испытанию в стиральной машине. Результаты теста показали, что смартфон полностью сохранил свою функциональность и не подвергся повреждениям.

HONOR Magic V3 выделяется на фоне предшественников благодаря усовершенствованной конструкции шарнира, в которой используется дополнительный набор поворотных рычагов, увеличивающий его устойчивость на 1250% по сравнению с предыдущей моделью Magic V2.

Задняя панель новинки изготовлена из Super Fiber, инновационного волокна с пределом прочности в 5800 МПа, превосходящего кевлар и углеродное волокно по прочности при меньшем весе.

Внутренний экран устройства, HONOR Super Armored, выполнен из ударопрочного силиконового материала, который при ударах увеличивает свою твердость, обеспечивая высокую ударопрочность.

Кроме того, экран смартфона защищён HONOR NanoCrystal Shield — материалом с повышенной на 50% плотностью кристаллов, что делает его в десять раз более устойчивым к ударам, чем обычные стекла.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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