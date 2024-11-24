X (Твиттер) начал открываться в России без средств обхода блокировок

X (Твиттер) ожил в России! Надолго ли? Некоторые пользователи заметили, что социальная сеть Илона Маска X (бывший Твиттер) стала открываться в России без средств обхода блокировок. Пользователи сообщают, что это возможно не с каждым интернет провайдером. Например, абоненты Ростелекома могут открыть X, а через мобильных операторов сделать это пока не удается.

Сайт x.com стал доступен для российского пользователя примерно с 22 ноября. Но на долго ли его открыли пока неизвестно. Возможно это всего лишь технический сбой провайдера, а может быть и что большее. Не исключена связь разблокировки X и с результатами прошедших в США президентских выборов.

Напомним, что Роскомнадзор заблокировал Твиттер в начале марта 2022 года по решению Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года на основании ст. 15.3 закона об информации, информ технологиях и о защите информации.

Разговоры о снятие ограничений доступа к x.com неоднократно велись, но до сих пор это не давало ни каких результатов. Интересно и то, что в сети до сих пор не появлялось никаких официальных заявлений об этом. Однако, если речь идет только о техническом сбое у оператора связи, то доступ к Твиттер будет вновь ограничен через какое-то время.