Представлена новая ТВ Станция QLED от Яндекс

Компания Яндекс представила второе поколение умных телевизоров — ТВ Станция QLED. По заявлению компании: в новинке есть не только QLED-экран, но и масса других полезных функций, которые сделают просмотр ещё приятнее.

Что нового в ТВ Станции QLED?

AI Picture Quality : Эта технология на базе искусственного интеллекта автоматически оптимизирует изображение, делая его более ярким, чётким и реалистичным.

: Эта технология на базе искусственного интеллекта автоматически оптимизирует изображение, делая его более ярким, чётким и реалистичным. Родительский контроль : Теперь можно легко ограничить время просмотра для детей и не волноваться, что они слишком увлекутся телевизором.

: Теперь можно легко ограничить время просмотра для детей и не волноваться, что они слишком увлекутся телевизором. Голосовое управление: Управляйте функциями браузера с помощью голоса, без пульта.

ТВ Станция QLED доступна в четырёх размерах: 43, 50, 55 и 65 дюймов. Цена варьируется от 49 990 до 84 990 рублей в зависимости от диагонали. Это первый умный телевизор Яндекса с QLED-экраном в среднем ценовом сегменте, что делает его отличным выбором для тех, кто ищет высокое качество изображения по разумной цене.

Как работает AI Picture Quality?

В основе этой технологии лежит нейросеть, которая анализирует изображение на экране и автоматически регулирует параметры цветопередачи, яркости, контрастности и детализации. В результате вы получаете более естественные цвета, насыщенные краски и чёткие детали. AI Picture Quality работает со всеми фильмами, сериалами и роликами, которые не защищены от копирования. Кстати, эта технология уже используется в ТВ Станции Про и ТВ Станции первого поколения.

Благодаря AI Picture Quality и другим смарт-функциям, ТВ Станция QLED становится настоящим AI TV. Голосовое управление стало ещё удобнее благодаря нейросетям, которые позволяют Алисе понимать даже сложные команды и учитывать контекст происходящего на экране.

Качество изображения и звука

ТВ Станция QLED поддерживает разрешение Ultra HD (4K), HDR10 и технологию MEMC. Яркость экрана составляет 450 кд/м². Экран KSF QLED обеспечивает яркие и насыщенные цвета. На заводе каждый телевизор проходит индивидуальную калибровку баланса белого, чтобы гарантировать высокое качество изображения. А с появлением AI Picture Quality, искусственный интеллект автоматически улучшает насыщенность и чёткость картинки.

За звук отвечают четыре динамика общей мощностью 34 Вт с поддержкой технологии Dolby Audio. Акустику разрабатывала та же команда, которая создаёт умные колонки Яндекс, так что вы можете быть уверены в качественном и сбалансированном звучании.

YaOS X: новые возможности для всей семьи

В операционной системе YaOS X появились новые функции родительского контроля. Теперь можно установить ограничение на время просмотра телевизора, а если ребёнку захочется посмотреть ещё, он может попросить Алису отправить запрос родителям. Те, в свою очередь, смогут удалённо продлить время просмотра через приложение «Дом с Алисой». Кроме того, можно установить пин-код, чтобы ребёнок не мог выйти из детского аккаунта.

Голосовое управление браузером также стало удобнее. Теперь можно открывать сайты, прокручивать страницы и искать информацию в интернете с помощью голоса.

ТВ Станция QLED сочетает в себе функции умной колонки и смарт-ТВ. Вы можете слушать музыку, смотреть видео, управлять устройствами умного дома и общаться с Алисой. Благодаря YaOS X и микрофонам Far Field, телевизором можно управлять голосом даже в шумной комнате, без использования пульта.

Сервисное обслуживание

Яндекс увеличил срок службы всех ТВ Станций, включая приобретённые ранее, до 5 лет. В течение этого срока вам будет доступно обслуживание в авторизованных сервисных центрах.

Что такое Яндекс ТВ Станции?

Яндекс ТВ Станции — это умные телевизоры, которые объединяют в себе технологии умных колонок с Алисой и телевизора. Они предоставляют доступ к контенту, управлению умным домом и всем возможностям Яндекс Станций. В линейке представлены четыре модели: ТВ Станция Бейсик, ТВ Станция с Local Dimming, ТВ Станция QLED и флагманская ТВ Станция Про.

Источник — yandex