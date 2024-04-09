Tronsmart Bang Max: обзор мощной и яркой Bluetooth-колонки

Tronsmart Bang Max — впечатляющая портативная Bluetooth-колонка, при первом же взгляде на которую становится понятно ее назначение — зажечь вечеринку. Внешний вид она во многом переняла у колонок конкурирующих производителей — ее даже можно назвать близнецом некоторых устройств от других брендов, однако Bang Max обладает рядом уникальных особенностей.

Ранее мы уже рассматривали несколько портативных акустических устройств от Tronsmart, таких как компактная Tronsmart T7 Lite или среднеразмерная Tronsmart Bang SE, однако модель Bang Max явно выделяется, благодаря свои размерам и возможностям.

Помимо стандартных функций беспроводной колонки, Bang Max оснащена входом для микрофона, превращающим ее в портативный караоке-бокс. Кроме того, предусмотрен отдельный гитарный вход. Благодаря возможности воспроизведению звука по Bluetooth вы можете проигрывать музыку под собственный гитарный аккомпанемент.

А теперь самое интересное: в Bang Max есть реверберация, доступная для микрофонного и гитарного входов. И это ещё не все — колонка оснащена разноцветными светодиодными кольцами на обоих торцах.

В этом обзоре мы подробно изучим возможности Tronsmart Bang Max и определим ее сильные и слабые стороны как с точки зрения звучания, так и удобства использования, времени автономной работы и дополнительных функций. Прочитайте этот обзор до конца, чтобы понять, подойдёт ли Bang Max для ваших потребностей.

Распаковка и комплектация

Tronsmart Bang Max поставляется в стандартной картонной коробке. Внутри она закреплена при помощи двух мягких полиэтиленовых проставок.

Комплектация колонки очень лаконична: в упаковку положили адаптер питания, провод AUX и несколько информационных буклетов.

Дизайн

Tronsmart Bang Max — довольно крупная портативная колонка, поэтому она оснащена удобной ручкой для переноски. Однако вес в почти 6 килограммов, скорее всего, не позволит вам перемещать ее очень часто. Её дизайн сильно напоминает тот, что у серии колонок JBL Xtreme. Но JBL Xtreme 3 является более дорогой моделью, и это видно даже внешне: Tronsmart Bang Max смотрится более бюджетно, с пластиковой, а не металлической ручкой и визуально простыми элементами управления на передней панели.

Не смотря на свой лаконичный вид, Tronsmart Bang Max изготовлена из качественных материалов, а также имеет высокое качество сборки. Металлическая пластина с логотипом Tronsmart на передней панели добавляют стилю колонки больше веса и эстетичности.

Кроме того, колонка обладает достойной прочностью: она укомплектована большой резиновой подошвой, резиновыми вставками в ручке и крепкой резиновой крышкой, которая защищает порты сзади. Эти элементы позволили Tronsmart Bang Max получить рейтинг водонепроницаемости IPX6, что означает способность не пропускать влагу от сильных струй воды. Такая защищённость является отличным преимуществом, но важно убедиться, что порты плотно закрыты заглушкой. Но стоит помнить, что при таком рейтинге погружение в воду колонке противопоказано.

Ручка имеет фиолетовую текстурированную резиновую накладку на нижней стороне. Полоса панели управления представляет собой ряд кнопок, ответственных за питание, сопряжение по Bluetooth, громкость, паузу/воспроизведение и специальные звуковые эффекты.

На торцах корпуса расположены пассивные излучатели с кольцевой подсветкой, способные пульсировать разными цветами в разнообразных режимах. Почти вся площадь трубовидного корпуса покрыта плетёным нейлоновым материалом, что является вполне стандартным решением для подобного рода устройств.

Функции и приложение

Когда вы впервые включите Tronsmart Bang Max, ваше внимание сразу же привлечёт светодиодное кольцо. Оно выполнено из полупрозрачного силиконоподобного материала, который окружает пассивные излучатели и служит рассеивателем для разноцветных светодиодов за ним. В приложении Tronsmart можно выбрать один из трех предустановленных профилей освещения. Их названия (Карусель, Глубокий вдох, Fashion Party) мало говорят о режимах работы. Как ни странно, Fashion Party оказывается наименее динамичным, а первые два профиля очень активны и отзываются на ритм музыки.

Тем не менее, возможности управления подсветкой в Bang Max несколько ограничены: вы не можете выбрать сплошную заливку излучателя или конкретный набор используемых цветов.

Если снять резиновую заглушку на задней панели колонки, можно обнаружить не только стандартные порты, но и две ручки регулировки громкости, а также разъёмы под 6,35 мм для подключения микрофона и гитары. Они могут работать одновременно с проигрыванием музыки, превращая колонку из устройства для вечеринок в устройство для караоке и не только.

В приложении Tronsmart есть функция управления эхом для этих двух входов, но на деле она создаёт эффект реверберации, что вполне приемлемо. На передней панели колонки находятся базовые элементы управления. Я попробовал подключить гитару без дополнительного усилителя и она звучала вполне неплохо, хотя не идеально. Впрочем, небольшая, но довольно заметная задержка в звуке делает использование Tronsmart Bang Max в качестве тренировочного усилителя не лучшей идеей.

Позади колонки расположены ещё три входа: дополнительный аудиовход 3,5 мм, USB и слот для карты памяти microSD. Как правило, такие функции редко можно встретить в дорогостоящих устройствах известных брендов, но они типичны для более доступной аудиоэлектроники. Но это ещё не всё. С помощью кнопки «TuneConn» Bang Max может синхронизировать воспроизведение до 100 таких же колонок. Хотя такая функция вряд ли найдёт широкое применение за пределами компании Tronsmart, возможность стереосопряжения всё же присутствует. Вы можете соединить две колонки в стереопару, что расширяет возможности ее использования.

Качество звука

Tronsmart Bang Max имеет большое количество динамиков, включая пассивные излучатели, которые отвечают за усиление басов, создаваемых активными драйверами внутри устройства.

Под защитной решёткой находится по два низкочастотных, среднечастотных и высокочастотных динамика, формирующих трёхполосную стереосистему. Такое устройство идеально подходит для вечеринок, однако для ежедневного прослушивания музыки оно может показаться не слишком удобным.

Звучание колонки Tronsmart Bang Max поражает мощным и глубоким басом, который звучит уверенно, благодаря качественным драйверам, а не перегруженному эквалайзеру. Bang Max обладает тёплым звучанием за счёт акцента на низких средних частотах, что может быть особо ценно при прослушании лёгкой музыки с вокалом или энергичной поп-музыки.

Когда громкость приближается к максимуму, можно заметить небольшие искажения, однако для бюджетной колонки это в рамках нормы.

В приложении имеется несколько предустановок эквалайзера, а также возможность ручной настройки. По моему субъективному мнению, лучше подкрутить настройки звука вручную. Сделать это совсем не сложно, зато можно добиться звука под стать вашему вкусу, треку или жанру музыки.

Время автономной работы

Компания Tronsmart заявляет, что их Bang Max способна работать без подзарядки в течение суток, но этот показатель может значительно снизиться, если слушать музыку на максимальной громкости. Во время тестирования, при прослушивании музыки на уровне громкости около 75 децибел, колонка смогла проработать более 20 часов. После такого длительного использования индикаторы заряда аккумулятора, расположенные на левой стороне панели управления, показывали в остатке 25 процентов заряда.

В комплекте с колонкой идёт адаптер питания на 15 Вт, который позволяет полностью зарядить устройство приблизительно за 5,5 часов. Таким образом, несмотря на то, что полная зарядка требует немало времени, продолжительность работы устройства впечатляет и позволяет использовать колонку длительное время без необходимости подзарядки, что особенно удобно на вечеринках или на природе, когда доступ к электросети ограничен.

Впечатление

Bang Max представляет собой поистине выдающееся предложение по соотношению цена-качество. Слушая Bang Max без прямого сравнения с дорогостоящими конкурентами, совсем не ощущаешь недостатка в звуке. К тому же, стоимость Tronsmart Bang Max в два раза ниже, чем у многих аналогов, и в неё включены такие функции, как световое шоу и караоке, что сводит конкуренцию практически на нет.

Правда, Tronsmart пока не может похвастаться узнаваемостью бренда, которая могла бы произвести впечатление на ваших соседей во время отдыха на даче. Тем не менее, ситуация может кардинально измениться в будущем, если компания будет продолжать выпускать качественные колонки по столь привлекательным ценам.

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