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ИИ Udio напишет за вас музыку

Максим Тарков Максим Тарков
10.04.2024
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ИИ Udio напишет за вас музыку

Udio — это новейший музыкальный инструмент на основе искусственного интеллекта. Он совершенно внезапно явился из тени и продемонстрировал сверхъестественную способность передавать эмоции в синтетическом вокале.

Детище бывших инженеров Google DeepMind уже привлекло инвестиции и внимание со стороны членов музыкального сообщества, включая will.i.am и Common.

Перед громким появлением на X и других платформах в сеть просочилось несколько треков, что привело к бурным обсуждениям, насколько хорош этот новый ИИ-инструмент. Мы тестировали Udio чуть больше недели и пришли к выводу, что это аналог Sora в сфере ИИ-музыки.

Программа умеет создавать полный трек по текстовому промту так же, как и Suno (которая тоже является ничуть не менее впечатляющим инструментом), но вокал в ней гораздо лучше, а звук естественнее.

Способность Udio не только передавать эмоциональную составляющую песни, но и создавать нечто одновременно причудливое и неожиданное, сохраняя при этом музыкальную целостность, просто поражает.

Что такое Udio?

У издания tomsguide была возможность поговорить с основателями Дэвидом Дином и Эндрю Санчесом об Udio, и они рассказали, что их мотиватором было желание упростить создание музыки и обмен ею.

«Это чарующий момент, — сказал Санчес. — Для людей это сравни магии — создавать что-то с нуля». Вот почему они решили сосредоточиться, по крайней мере на начальном этапе, на возможности создать полноценную песню по тексту — произвести на людей некий вау-эффект.

Источник — tomsguide.com

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Максим Тарков
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Сижу на играх давно и плотно. Не оставляю без внимания и новинки техники - мой круг интересов широк, и я с радостью помогу вам выбрать лучшее.

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