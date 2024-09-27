Apple Vision Pro 2 получит чип M5 и функции искусственного интеллекта

Аналитик Tianfeng International Минг-Чи Куо сообщил сегодня, что новая гарнитура Apple Vision Pro 2 будет оснащена чипом M5, а ее главным преимуществом станут пространственные вычисления с искусственным интеллектом. По его словам, новая версия Vision Pro 2 с процессором M5 ожидается в массовом производстве во второй половине 2025 года. Ключевым моментом станет интеграция Apple Intelligence и пространственных вычислений.

Минг-Чи Куо также отметил, что главная проблема дизайна Vision Pro и других носимых устройств заключается в том, что взаимодействие человека с компьютером пока недостаточно интуитивно и эффективно. Ожидается, что Apple Intelligence и генеративный искусственный интеллект значительно устранят эту проблему. Интеграция отслеживания глаз, управления жестами и Apple Intelligence, вероятно, обеспечит лучший опыт пространственных вычислений.

Прогнозируется, что цена версии Vision Pro с M5 может не сильно измениться. Однако если новый продукт сможет предложить привлекательные сценарии использования, то носимые устройства Apple и пространственные вычисления могут стать массовыми продуктами. Вопросы себестоимости, цен продажи, веса и улучшения времени работы батареи будут решены со временем. В сравнении с текущими массовыми продуктами, такими как iPhone, инновации в пользовательском опыте, которые принесёт интеграция Vision Pro с Apple Intelligence, будут более интуитивными.

Стоит отметить, что Минг-Чи Куо прогнозирует: если версия Vision Pro с M5 сможет интегрировать крупную языковую модель Sora, подобную OpenAI, это может поднять пользовательский опыт использования гарнитуры на «невообразимый уровень».

Говоря о цепочке поставок, Минг-Чи Куо отметил, что снабжение версии Vision Pro с M5 не претерпело существенных изменений. Новые поставщики Apple, такие как Zhaowei Electromechanical, должны привлечь значительное внимание инвесторов.

Источник — passionategeekz.com