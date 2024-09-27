Лого сайта
Главная » Виртуальная реальность » Apple Vision Pro 2 получит чип M5 и функции искусственного интеллекта
Виртуальная реальностьЭлектроника и техника

Apple Vision Pro 2 получит чип M5 и функции искусственного интеллекта

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
27.09.2024
364 Просмотра 0
Apple Vision Pro 2 будет на базе искусственного интеллекта

Аналитик Tianfeng International Минг-Чи Куо сообщил сегодня, что новая гарнитура Apple Vision Pro 2 будет оснащена чипом M5, а ее главным преимуществом станут пространственные вычисления с искусственным интеллектом. По его словам, новая версия Vision Pro 2 с процессором M5 ожидается в массовом производстве во второй половине 2025 года. Ключевым моментом станет интеграция Apple Intelligence и пространственных вычислений.

Минг-Чи Куо также отметил, что главная проблема дизайна Vision Pro и других носимых устройств заключается в том, что взаимодействие человека с компьютером пока недостаточно интуитивно и эффективно. Ожидается, что Apple Intelligence и генеративный искусственный интеллект значительно устранят эту проблему. Интеграция отслеживания глаз, управления жестами и Apple Intelligence, вероятно, обеспечит лучший опыт пространственных вычислений.

Прогнозируется, что цена версии Vision Pro с M5 может не сильно измениться. Однако если новый продукт сможет предложить привлекательные сценарии использования, то носимые устройства Apple и пространственные вычисления могут стать массовыми продуктами. Вопросы себестоимости, цен продажи, веса и улучшения времени работы батареи будут решены со временем. В сравнении с текущими массовыми продуктами, такими как iPhone, инновации в пользовательском опыте, которые принесёт интеграция Vision Pro с Apple Intelligence, будут более интуитивными.

Стоит отметить, что Минг-Чи Куо прогнозирует: если версия Vision Pro с M5 сможет интегрировать крупную языковую модель Sora, подобную OpenAI, это может поднять пользовательский опыт использования гарнитуры на «невообразимый уровень».

Говоря о цепочке поставок, Минг-Чи Куо отметил, что снабжение версии Vision Pro с M5 не претерпело существенных изменений. Новые поставщики Apple, такие как Zhaowei Electromechanical, должны привлечь значительное внимание инвесторов.

Источник — passionategeekz.com

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.