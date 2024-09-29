Oppo показала беспроводную зарядку для смартфонов Find X8 и iPhone

Компания Oppo вскрывает завесу тайны вокруг своей ожидаемой серии смартфонов Find X8, презентация которой запланирована на 21 октября в Китае. Менеджер по продукции Oppo, Чжоу Ибао, в социальной сети Weibo раскрыл новые детали о предстоящих устройствах. Также он опубликовал видеоролик, демонстрирующий магнитные беспроводные аксессуары, которые будут представлены вместе с новой линейкой.

Ибао сообщает, что вся серия Find X8 будет поддерживать беспроводную зарядку мощностью 50 Вт, а также возможностью обратной зарядки. Кроме того, Oppo представит ряд магнитных беспроводных аксессуаров для зарядки, в числе которых будут ультратонкие магнитные чехлы, портативные внешние аккумуляторы и зарядные устройства мощностью 50 Вт. Упомянутые аксессуары разработаны таким образом, чтобы быть совместимыми с продукцией других брендов, включая iPhone.

В представленном видео на 17-й секунде также кратко появляется будущий смартфон из серии Find X8, который требует специального чехла для использования магнитной беспроводной зарядки Snap-on.

Ибао отмечает, что беспроводная зарядка становится все более популярной, особенно в автомобильной индустрии, что способствует расширению ее применения. Сейчас более половины новых электротранспортных средств в Китае оснащены беспроводными зарядными устройствами, и эта тенденция переходит и к автомобилям на традиционном топливе. Владельцы старых авто также часто обновляют свои машины, добавляя функции беспроводной зарядки.

Учитывая эти изменения, Oppo планирует внедрить беспроводную зарядку как стандартную функцию во все будущие модели серии Find, в том числе и в серию Find N. Помимо этого, компания стремится расширять свою экосистему беспроводных зарядных устройств.

Так, ожидается, что помимо моделей Find X8, Find X8 Pro, Find X8 Pro Satellite Communication Version и Find X8 Ultra, также складной смартфон Oppo Find N5 (OnePlus Open 2 для мирового рынка) будет оснащен функцией беспроводной зарядки. По предварительным данным, X8 Ultra и Find N5/Open 2 должны появиться на рынке в первом квартале 2025 года.

Недавно магнитное зарядное устройство Oppo AirVOOC мощностью 50 Вт (модель OAAWV08) получило одобрение от малазийского регулятора SIRIM, что намекает на планы Oppo представить свои магнитные беспроводные зарядные аксессуарары на рынках за пределами Китая.

Oppo также планирует внедрять дополнительные инновационные функции в свои смартфоны, включая улучшенные камеры, повышенную производительность и длительное время работы от аккумулятора. Пользователи могут ожидать, что новые модели будут не просто следовать трендам, но и задавать новые стандарты в мире смартфонов.