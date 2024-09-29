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Galaxy AI, возможно, станет платным к концу 2025 года

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
29.09.2024
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Galaxy AI, возможно, станет платным к концу 2025 года

В текущем году компания Samsung уделяет особое внимание развитию Galaxy AI, который стал ключевым элементом устройств серии Galaxy и обещает стать новым источником дохода для бренда. Samsung намекает на то, что в будущем за использование определённых функций Galaxy AI может взиматься плата. Недавно компания подтвердила эти планы.

На этой неделе Samsung представила новую линейку планшетов Galaxy Tab S10 и смартфонов Galaxy S24 FE. В рамках этого события компания вновь затронула тему платных функций Galaxy AI. В пресс-релизе к новым устройствам была включена сноска, сообщающая о том, что к концу 2025 года некоторые возможности искусственного интеллекта могут стать платными.

Эта информация согласуется с ранее озвученными планами компании, о которых говорилось после выпуска Galaxy S24 в январе и перед запуском серии Galaxy Z Fold6 в Париже в июле.

Пока Samsung не раскрыла, какие именно функции Galaxy AI будут платными. Ранее в этом году руководитель подразделения Samsung Health Хон Пак заявлял о рассмотрении введения подписки на приложение для здоровья, однако эти планы еще не воплощены в жизнь.

Хон Пак подчеркнул, что компания стремится предложить пользователям оптимальное соотношение цены и качества. В интервью февраля он выразил мысль о том, что если пользователь будет платить за услугу, то ожидает получить что-то действительно ценное и всеобъемлющее.

Источник — ithome.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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