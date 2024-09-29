Intel Core Ultra 7 265K станет флагманом текущего поколения

В сети появились свежие результаты тестирования процессора Intel Core Ultra 7 265K из линейки «Arrow Lake», которые показывают значительное повышение производительности, опережая даже модели 9950X и 14900KS.

Intel Core Ultra 7 265K оснащён 20 ядрами и 20 потоками, включая 8 P-Core и 12 E-Core. Процессор оборудован 30 МБ кэша L3 и 36 МБ кэша L2, общий объем которых достигает 66 МБ. Базовая частота составляет 3,9 ГГц для P-ядер и 3,3 ГГц для E-ядер, а максимальная — 5,5 ГГц для P-ядер и 4,6 ГГц для E-ядер. Что касается теплового пакета, то он равен 125 Вт для PL1 и 250 Вт для PL2.

В тестах производительности процессор Intel Core Ultra 7 265K «Arrow Lake» показал 3283 балла в одноядерном и 22293 балла в многоядерном режиме по версии Geekbench 6, заняв лидирующие позиции среди всех процессоров. Кроме того, модель Core Ultra 9 285K также продемонстрировала высокие результаты в этих же категориях.

По сравнению с другими моделями, Core Ultra 7 265K оказался на 11,4% быстрее чипа Core i7-14700K, на 6,3% быстрее Core i9-14900K и на 2,2% медленнее Ryzen 9 9950X в одноядерных тестах. В многоядерном режиме он превзошел 14700K на 15,6%, i9-14900K на 7% и Ryzen 9 9950X на 8,4%, что особенно впечатляет, учитывая меньшее количество потоков у 265K по сравнению с конкурентами.

Высокая производительность может быть результатом различных факторов, включая использование памяти DDR5 объемом 64 ГБ и поддержку высоких скоростей памяти платформой Arrow Lake.

Несмотря на обнадеживающие результаты, для полной уверенности в этих показателях следует дождаться дополнительных тестов и независимых обзоров, которые ожидаются в ближайшее время после официального выпуска процессоров. Кроме того, стоит отметить, что производительность может варьироваться в зависимости от конкретной системы и условий эксплуатации, так как оптимизация программного обеспечения и системного окружения также играют значительную роль в реализации потенциала аппаратных компонентов.

Появление новых процессоров Intel Arrow Lake «Core Ultra Series 2» может существенно изменить рынок центральных процессоров, предоставляя более мощные и эффективные решения для широкого спектра пользователей, от энтузиастов до профессионалов, занимающихся обработкой видео, 3D-моделированием и другими ресурсоёмкими задачами. Следует ожидать, что конкуренция между основными производителями чипов усилится, что приведёт к появлению ещё более инновационных технологий и продуктов на рынке.

Источник — geekbench.com