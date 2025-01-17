Лого сайта
Главная » Умные часы и браслеты » Apple Watch спасли жизнь человека попавшего в ДТП
Умные часы и браслетыЭлектроника и техника

Apple Watch спасли жизнь человека попавшего в ДТП

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
17.01.2025
3 Просмотра 0
Apple Watch спасли очередную жизнь человека попавшего в ДТП

Случай Брента Хилла из штата Массачусетс США, наглядно демонстрирует, как Apple Watch могут спасти жизнь. 16 декабря 2025 года, он потерял сознание за рулем. Это привело к аварии: автомобиль разогнался и врезался в гараж и бассейн соседа. Благодаря функции Crash Detection (не работает в России), Apple Watch автоматически вызвали экстренные службы. Которые в последующем оказали помощь Хиллу, пока он был без сознания.

Сам он не помнит событий до того, как услышал голос оператора службы спасения, который помог ему сохранять спокойствие. Хилл подчеркивает, что без этой функции он бы, вероятно, утонул. Спасатели быстро прибыли на место происшествия. Соседка Хилла, в чей бассейн он въехал, также высоко оценила функцию Crash Detection. Она отметила, что оператор уже общался с Хиллом по телефону, успокаивая его, пока он находился в опасности. Несмотря на легкие травмы, Хилл был доставлен в больницу, получив необходимую помощь.

Эта история является ещё одним подтверждением эффективности функции Crash Detection. Она уже неоднократно спасала жизни людей, обнаруживая серьёзные ДТП, в том числе опрокидывания и столкновения. Функция работает на моделях Apple Watch Series 8 и новее, Apple Watch SE (2-го поколения) и Ultra, а также на iPhone 14 и новее, используя сотовую связь или Wi-Fi.

Важно отметить, что Crash Detection не может обнаружить все аварии. Но в данном случае она сработала безупречно, доказав свою ценность в критической ситуации. Надо признать, что Apple постоянно совершенствует свои устройства, добавляя новые функции, направленные на улучшение здоровья и безопасности пользователей. Это делает Apple Watch не просто модным гаджетом, а по-настоящему полезным инструментом, способным спасти чью-то жизнь.

Источник — westernmassnews

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.