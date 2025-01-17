Случай Брента Хилла из штата Массачусетс США, наглядно демонстрирует, как Apple Watch могут спасти жизнь. 16 декабря 2025 года, он потерял сознание за рулем. Это привело к аварии: автомобиль разогнался и врезался в гараж и бассейн соседа. Благодаря функции Crash Detection (не работает в России), Apple Watch автоматически вызвали экстренные службы. Которые в последующем оказали помощь Хиллу, пока он был без сознания.

Сам он не помнит событий до того, как услышал голос оператора службы спасения, который помог ему сохранять спокойствие. Хилл подчеркивает, что без этой функции он бы, вероятно, утонул. Спасатели быстро прибыли на место происшествия. Соседка Хилла, в чей бассейн он въехал, также высоко оценила функцию Crash Detection. Она отметила, что оператор уже общался с Хиллом по телефону, успокаивая его, пока он находился в опасности. Несмотря на легкие травмы, Хилл был доставлен в больницу, получив необходимую помощь.

Эта история является ещё одним подтверждением эффективности функции Crash Detection. Она уже неоднократно спасала жизни людей, обнаруживая серьёзные ДТП, в том числе опрокидывания и столкновения. Функция работает на моделях Apple Watch Series 8 и новее, Apple Watch SE (2-го поколения) и Ultra, а также на iPhone 14 и новее, используя сотовую связь или Wi-Fi.

Важно отметить, что Crash Detection не может обнаружить все аварии. Но в данном случае она сработала безупречно, доказав свою ценность в критической ситуации. Надо признать, что Apple постоянно совершенствует свои устройства, добавляя новые функции, направленные на улучшение здоровья и безопасности пользователей. Это делает Apple Watch не просто модным гаджетом, а по-настоящему полезным инструментом, способным спасти чью-то жизнь.

Источник — westernmassnews