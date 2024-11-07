Пользователям Outlook рекомендовано не открывать более 60 писем

Случилась неприятность с Outlook Classic от Microsoft для пользователей Office 365. Если вы откроете больше 60 писем одновременно, приложение может зависнуть и выдать ошибку «Недостаточно памяти или системных ресурсов». Microsoft это подтвердила и даже создала специальную страницу поддержки по этому поводу. При этом, не важно, насколько мощный у вас компьютер — проблема возникает у всех. В общем, приложение закрывается, и вся ваша работа пропадает.

Microsoft советует пока не открывать больше 60 писем в Outlook разом, чтобы избежать этой ошибки. Они работают над исправлением, но пока что это единственный выход. В сообщении об ошибке может быть написано что-то вроде: «К сожалению, у нас возникли проблемы с открытием этого элемента… Недостаточно памяти или системных ресурсов. Закройте некоторые окна или программы и повторите попытку».

Microsoft подозревает, что проблема связана с пользовательским интерфейсом Outlook Classic, но точная причина пока не установлена. Они предупреждают, что самостоятельное увеличение квоты процессов может привести к ещё большей нестабильности системы. Так что лучше подождать официального обновления от Microsoft, которое, надеемся, скоро появится. Пока что приходится ограничивать себя в количестве одновременно открытых писем.

Источник — techradar