Появились результаты Geekbench Samsung Galaxy S25 Slim

В сети появились результаты бенчмарка Geekbench ещё не вышедшего смартфона Samsung Galaxy S25 Slim. Это вызывает предположение о его скором анонсе. Мероприятие Samsung Galaxy Unpacked, запланированное на 22 января, рассматривается как наиболее вероятная дата его презентации. Хотя официального подтверждения от Samsung пока нет.

Результаты теста Geekbench раскрывают некоторые технические характеристики Galaxy S25 Slim. Устройство имеет кодовое имя «солнце». Предположительно, смартфон оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Тем же, что и другие модели серии S25. Частота процессора составляет 4,47 ГГц для двух высокопроизводительных ядер и 3,53 ГГц для шести эффективных ядер. Объём оперативной памяти составляет 12 ГБ.

В одноядерном тесте Geekbench устройство набрало 3005 баллов, а в многоядерном — 6945 баллов. Это несколько ниже результатов базового Galaxy S25 (2986/9355) и Galaxy S25 Ultra (3148/10236). Но может быть связано с использованием прототипа или иным управлением производительностью. Операционной системой будет Android 15 с оболочкой One UI 7.

Предполагается, что Galaxy S25 Slim будет позиционироваться как более тонкая и лёгкая альтернатива флагманским моделям, конкурируя с ожидаемым iPhone 17 Air от Apple. Ранее предполагалось, что выход S25 Slim состоится весной 2025 года. Однако результаты Geekbench указывают на его возможное одновременное появление с основной серией S25. Устройство, по слухам, получит 6,6-дюймовый дисплей, аналогичный Galaxy S25+, и аккумулятор ёмкостью 4700 или 5000 мАч.

В целом, информация о Samsung Galaxy S25 Slim, полученная из результатов бенчмарка Geekbench и различных источников, рисует картину мощного и стильного смартфона, который может стать серьёзным конкурентом на рынке премиальных устройств. Однако, окончательные характеристики и дата выхода остаются неизвестными до официального анонса Samsung.