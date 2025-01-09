Дизайн Nintendo Switch 2 показали со всех сторон

В сети всё чаще появляются слухи и утечки информации о новой консоли Nintendo Switch 2. Предполагается, что она получит значительные улучшения по сравнению со своим предшественником. Один из наиболее обсуждаемых апгрейдов – это увеличенный 8,4-дюймовый экран. Он на 1,4 дюйма больше, чем у нынешней модели с OLED-дисплеем.

Новые рендеры, полученные инсайдером OnLeaks (известным точностью своей информации), показывают обновлённый дизайн. Joy-Con контроллеры стали немного больше и, судя по всему, эргономичнее. Также ожидается новая U-образная подставка, обеспечивающая лучшую устойчивость в настольном режиме. Заметное улучшение – добавление второго порта USB-C. Он расположен сверху рядом с разъёмом для наушников. Это упростит зарядку как в портативном, так и в настольном режиме. Габариты Nintendo Switch 2 с подключёнными Joy-Con, согласно утечкам, составят 235,5 x 99,3 x 14,5 миллиметров. То есть она стала немного больше, чем предыдущие модели.

Помимо внешних изменений, ожидаются и технические улучшения. В частности, говорят о поддержке карт памяти MicroSD Express, обеспечивающих скорость чтения до 800 МБ/с. Это в четыре раза быстрее, чем у стандартных карт UHS-1, и приближает скорость загрузки игр на Switch 2 к показателям PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Это особенно важно для кроссплатформенных игр.

На рендерах также видны некоторые интересные детали Nintendo Switch 2. Новая кнопка на правом Joy-Con, расположенная над кнопкой «Домой», назначение которой пока неизвестно. Новые «триггерные» кнопки на задней панели Joy-Con, предположительно облегчающие их снятие. Слот для карт памяти, намекающий на обратную совместимость с играми от оригинальной Switch. И, что порадует многих, сохранение 3,5-мм разъёма для наушников.

Что дальше?

Оригинальная Nintendo Switch, выпущенная в 2017 году, стала настоящей революцией в игровой индустрии благодаря своей гибридной концепции. На сентябрь 2024 года было продано более 140 миллионов консолей, что делает её одной из самых успешных игровых приставок в истории. Хотя Switch 2 обещает значительные улучшения, революционным прорывом её, по всей видимости, назвать нельзя, а скорее эволюционным развитием успешной платформы.