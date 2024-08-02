Появились рендеры Infinix XPAD — первого планшета бренда

Компания Infinix готовит к запуску свой первый планшет под названием XPAD (модели X1101 и X1101B). Рендеры и информация о новинке уже появилась в сети, раскрыв детали дизайна и спецификации.

Дизайн планшета Infinix XPAD отличается современным видом с двойной задней камерой и пластиковой крышкой с оригинальным узором на одной из сторон. Устройство поступит в продажу в трех цветовых решениях: Frost Blue, Stellar Grey и Titan Gold.

Основные характеристики планшета Infinix XPAD:

Чипсет MediaTek Helio G99 Ultimate 4G.

Восьмиядерный процессор с тактовой частотой 2,2 ГГц.

Экран диагональю 11 дюймов с разрешением 1080 x 2400 пикселей, плотностью 239 ppi и частотой обновления 90 Гц.

Операционная система Android 14 с пользовательской оболочкой XOS.

Двойная задняя камера с основным 12-мегапиксельным и вторичным 8-мегапиксельным датчиками, фронтальная камера на 8 МП.

Отсутствие поддержки SIM-карт (устройство предназначено только для Wi-Fi).

Аккумулятор на 7000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт.

Габариты: 257,07 x 168,62 x 7,58 мм, вес — 496 г.

Наличие разъема 3,5 мм, порта USB Type-C.

Сканер отпечатков пальцев на боковой грани.

4 ГБ оперативной памяти.

Встроенная память 256 ГБ или 128 ГБ с возможностью расширения с помощью карты microSDX до 1 ТБ.

Планшет Infinix XPAD, оснащенный чипсетом Mediatek Helio G99 Ultimate 4G, обещает демонстрировать отличную производительность в сегменте среднего класса. С 4 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карты microSD до 1 ТБ, XPAD предлагает достаточно места для хранения данных. Устройство оснащено 11-дюймовым дисплеем с высоким разрешением и частотой обновления, поддерживает только Wi-Fi.

С задней стороны Infinix XPAD располагается пара камер: 12-мегапиксельная основная и 8-мегапиксельная дополнительная, а спереди — 8-мегапиксельная фронтальная камера. Планшет работает на самой свежей версии Android с фирменной оболочкой XOS. Емкость аккумулятора в 7000 мАч в сочетании с экраном большого размера должна обеспечить достаточный запас энергии для повседневного использования, хотя точное время автономной работы зависит от интенсивности использования устройства. По предварительным данным, планшет поддерживает зарядку мощностью 18 Вт, что является приемлемым показателем для данного класса устройств.

Источник — naijaandroidarena.com