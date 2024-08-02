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Интернет и ПО

Xiaomi представит HyperOS 2.0 этой осенью

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
02.08.2024
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Xiaomi представит HyperOS 2.0 этой осенью

Xiaomi сейчас находится в центре внимания благодаря предстоящему выпуску смартфонов флагманской серии Xiaomi 15 и новейшей версии операционной системы HyperOS 2.0. Ожидается, что обновлённая операционная система будет содержать значительные улучшения и исправления, направленные на решение проблем, присущих текущей версии HyperOS 1.0. Ранее было заявлено, что Xiaomi намерена решить проблему медленных обновлений OTA, характерных для HyperOS 1.0, в следующем поколении системы.

По информации, полученной из утечек, предполагается, что новая операционная система может быть представлена одновременно со смартфонами Xiaomi 15 на одном и том же мероприятии. При этом серия 15 станет первым устройством Xiaomi, поставляемым с предустановленной HyperOS 2.0.

Известный китайский блогер на платформе микроблогов Weibo утверждает, что дата выпуска HyperOS 2.0 приурочена к первой годовщине предшественника, HyperOS 1.0, которая была представлена в Китае в октябре 2023 года вместе со смартфонами Xiaomi 14.

Эта информация подтверждает ранее появившиеся слухи и позволяет предположить, что Xiaomi действительно может анонсировать HyperOS 2.0 вместе с Xiaomi 15 в четвёртом квартале 2024 года. Существует высокая вероятность того, что компания может объявить о запуске своих новых продуктов в октябре или ноябре.

На данный момент официальной информации по данному поводу не поступало. Однако, учитывая предыдущую практику Xiaomi и текущие слухи в сети, можно с уверенностью ожидать анонса в указанные сроки.

HyperOS 2.0 обещает внести крупные изменения и улучшения. Первоначально операционная система была разработана для решения проблем, связанных с MIUI, и предоставления устройствам Xiaomi новой уникальности.

Несмотря на высокие обещания бренда, первое поколение HyperOS получило лишь средние отзывы, особенно в сравнении с MIUI по скорости обновлений. Пользователи столкнулись с рядом раздражающих проблем. Одна из самых значительных недостатков HyperOS 1.0 заключалась в медленных обновлениях OTA.

Также сообщается, что HyperOS 2.0 предложит улучшенные анимации, ускоренный процесс обновления и обновлённый дизайн иконок приложений и интерфейса. Пользовательский интерфейс ожидается более интуитивным и плавным, что повысит удобство использования и обеспечит более эффективное взаимодействие с устройством.

Кроме того, предполагается, что новая версия HyperOS усилит акцент на безопасности и конфиденциальности данных пользователей, предоставляя более продвинутые настройки приватности и управления разрешениями приложений.

Аналитики отмечают, что успешный запуск HyperOS 2.0 может значительно укрепить позиции Xiaomi на рынке смартфонов, где конкуренция усиливается с каждым днём. Внедрение новых функций и оптимизация интерфейса могут привлечь новых пользователей и удержать лояльность существующих.

Следует также отметить, что анонс новой операционной системы и флагманской серии устройств может совпасть с крупными торговыми акциями, такими как «Черная пятница» или «11.11», что позволит Xiaomi максимизировать продажи благодаря сезонному росту спроса.

Источник — gsmchina.com

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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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