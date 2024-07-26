Появились реальные изображения POCO F6 Deadpool Limited Edition

Xiaomi объявила о скором выпуске эксклюзивной серии смартфонов POCO F6 с дизайном, вдохновленным популярными персонажами комиксов — Deadpool и Wolverine. Эти ограниченные издания модели F6 5G будут доступны на рынках некоторых стран.

Перед официальным запуском в сети появились изображения устройства. Фотографии показывают телефон в привлекательной черно-красной цветовой гамме, оформленной в стиле персонажей Deadpool и Wolverine, с эмблемой на фоне вспышки камеры. Также видно, что рядом с объективом слова «50MP OIS» заменены на надпись «SPECIAL LIMITED EDITION».

На задней панели POCO F6 будет изображение Deadpool, а также уникальная упаковка, подчеркивающая эксклюзивность издания. Смартфон имеет схожие характеристики с китайской моделью Redmi Turbo 3, включая процессор Snapdragon 8s Gen 3, 6,67-дюймовый AMOLED экран с разрешением 1,5K, главную камеру от Sony IMX882 и аккумулятор на 5000 мАч, поддерживающий быструю зарядку мощностью 90 Вт.

Источник — x.com