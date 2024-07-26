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Появились реальные изображения POCO F6 Deadpool Limited Edition

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
26.07.2024
2 Просмотра 0
Появились реальные изображения POCO F6 Deadpool Limited Edition

Xiaomi объявила о скором выпуске эксклюзивной серии смартфонов POCO F6 с дизайном, вдохновленным популярными персонажами комиксов — Deadpool и Wolverine. Эти ограниченные издания модели F6 5G будут доступны на рынках некоторых стран.

Перед официальным запуском в сети появились изображения устройства. Фотографии показывают телефон в привлекательной черно-красной цветовой гамме, оформленной в стиле персонажей Deadpool и Wolverine, с эмблемой на фоне вспышки камеры. Также видно, что рядом с объективом слова «50MP OIS» заменены на надпись «SPECIAL LIMITED EDITION».

POCO F6 Deadpool Limited Edition
POCO F6 Deadpool Limited Edition
POCO F6 Deadpool Limited Edition

На задней панели POCO F6 будет изображение Deadpool, а также уникальная упаковка, подчеркивающая эксклюзивность издания. Смартфон имеет схожие характеристики с китайской моделью Redmi Turbo 3, включая процессор Snapdragon 8s Gen 3, 6,67-дюймовый AMOLED экран с разрешением 1,5K, главную камеру от Sony IMX882 и аккумулятор на 5000 мАч, поддерживающий быструю зарядку мощностью 90 Вт.

Источник — x.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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