OpenAI представила SearchGPT — новую поисковую систему

Компания OpenAI представила свою новую поисковую систему, основанную на технологиях искусственного интеллекта под названием SearchGPT. В данный момент она находится на этапе разработки прототипа и предлагает пользовательский интерфейс, схожий с традиционными веб-поисками, вроде тех, что предоставляет Google. SearchGPT способна отвечать на запросы, опираясь на информацию, размещённую в сети, и предоставлять ссылки на источники данных.

Особенности SearchGPT от OpenAI:

Поисковая система, созданная на базе искусственного интеллекта, позволяет задавать широкий спектр вопросов, на которые она находит ответы, основываясь на информации, доступной в интернете. Используя ИИ для ранжирования результатов, SearchGPT обеспечивает выдачу самых релевантных ответов.

Интерфейс SearchGPT

Отличие SearchGPT от ChatGPT в том, что второй представляет собой чат-бот, обученный на огромном наборе данных. ChatGPT имеет ограниченные возможности для обновления информации, в то время как SearchGPT способна предоставлять актуальные сведения на основе свежих данных из сети.

На данный момент доступ к SearchGPT ограничен, и проект находится на стадии бета-тестирования. Желающие стать участниками тестирования могут подать заявку на официальном сайте OpenAI по адресу chatgpt.com/search. После одобрения заявки участники получат уведомление по электронной почте о предоставлении доступа к системе.

OpenAI также сообщает о планах по интеграции функционала SearchGPT в ChatGPT и заверяет, что данные, полученные через поисковую систему, не будут использованы для обучения других языковых моделей компании, таких как GPT.

Возможное влияние на Google

SearchGPT потенциально может стать конкурентом Google Search, который уже многие годы является лидером среди поисковых систем. В то же время, OpenAI пока не раскрывала полную стратегию развития SearchGPT как независимого поискового сервиса.

Стоит отметить, что Google также пробует внедрять ИИ в свои поисковые механизмы, однако эксперименты с AI-generated summaries вызвали смешанные отзывы из-за предоставления некорректных данных. Эти инновации в Google Search оказались менее стабильными по сравнению с классическим поиском, что привело к приостановке их распространения вскоре после запуска.

Будущее и эффективность SearchGPT от OpenAI как поисковой системы вызывают интерес в контексте эволюции поисковых технологий.