Появились реальные фото макетов всех моделей iPhone 17

Сегодня появились изображения макетов всех четырех моделей iPhone 17. Они позволяют подробно рассмотреть различия в дизайне смартфонов. Известный инсайдер @SonnyDickson предоставил фотографии, на которых изображены макеты iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max (который, возможно, будет называться iPhone 17 Ultra).

Макеты, как правило участвуют в цепочках поставок, помогают производителям подготовиться к выходу устройств для изготовления чехлов и других аксессуаров. Это металлические блоки без электроники, но они показывают размеры и контуры телефонов, которые должны выйти в сентябре. iPhone 17, похоже, единственный телефон без заметного редизайна, очень похожий на iPhone 16. Другие модели, вероятно, получат приподнятые выступы камеры сзади.

Выпуклости самые большие у iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, поскольку эти телефоны, как ожидается, будут иметь больше всего камер. Ранее ходили слухи, что панель камеры в стиле Pixel сделают из другого материала или иметь другой цвет. IPhone 17 Air, который, как говорят, заменит iPhone 16 Plus, также имеет выступ камеры и очень тонкий корпус (толщиной всего 5,5 мм).

В то время как Apple, по слухам, заменит iPhone 16 Plus совершенно новым iPhone 17 Air, который может иметь толщину всего 5,6 мм, iPhone 17 Air может стать самым тонким смартфоном в истории Apple. Чтобы оправдать новое прозвище «Ultra», смартфон получит как минимум три обновления в дополнение к большему 6,9-дюймовому OLED-дисплею, которого не будет в меньшей модели iPhone 17 Pro.

Подтвердить это можно будет только через шесть месяцев, но было много утечек, показывающих этот же дизайн.